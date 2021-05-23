Інцидент стався на вулиці Софії Петровської, у кварталі в Умані, де проживають хасиди. Стрілянину невідомий відкрив посеред білого дня – приблизно о 15:00.

Нагадаємо Унаслідок стрілянини в Умані отримали поранення двоє хасидів

Стрілянина в Умані: що відомо

На місці вивили двох постраждалих. Обидва – громадяни Ізраїлю.

Один з чоловіків отримав поранення грудної клітини, інший – у руку.

Нападник після атаки втік у невідомому напрямку.

Зрештою, після недовгих пошуків на нього вдалося вийти: правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків.

Стрільцем виявився 22-річний громадянин Ізраїлю.

Мотив нападу – сварка. Чоловіки сиділи у готелі і між ними трапився конфлікт. Тоді один з них дістав зброю і вистрілив в опонентів.

Що загрожує нападнику

Чоловіка знайшли і затримали. Наразі поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Прокуратура Умані вирішує питання про оголошення нападнику підозри та обрання запобіжного заходу. В рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події.