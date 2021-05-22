Зазначається, що постраждалих чоловіків медики госпіталізували до лікарні. Інформації про їхній стан здоров'я наразі немає.

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Близько 15:00 до поліції Уманщини надійшло повідомлення про те, що на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина. У результаті постраждали двоє чоловіків, вони громадяни Ізраїлю,

– йдеться у повідомленні.

Стрілок втік з місця події

Правоохоронці, які приїхали на місце події, намагаються встановити особу стрілка, йому вдалося втекти. Поліцейські також оглянули місце злочину, вилучили речові докази та опитали свідків.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства в Умані.Зібрані відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зверніть увагу! У Золочівському районі Львівської області 21 травня 19-річний юнак з рушниці стріляв у правоохоронців та лісничих.