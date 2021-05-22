Отмечается, что пострадавших мужчин медики скорой помощи госпитализировали в больницу. Информации об их состоянии здоровья пока нет.
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Около 15:00 в полицию Умани поступило сообщение о том, что на улице Софьи Перовской произошла стрельба. В результате пострадали двое мужчин, они граждане Израиля,
– говорится в сообщении.
Стрелок скрылся с места происшествия
Правоохранители, которые приехавшие на место происшествия, пытаются установить личность стрелка, ему удалось бежать. Полицейские также осмотрели место преступления, изъяли вещественные доказательства и опросили свидетелей.
Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства в Умани. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.