Стрілянина трапилась 23 травня у місті Янгстаун. Після повідомлення на місце злочину прибули поліцейські.

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Стрілянину відкрили в американському барі

Через стрілянину в барі загинуло 3 людей, ще 3 – поранені. Їх госпіталізували до лікарні Сент-Елізабет Янгстаун. Наразі невідомо, в якому вони стані.

Правоохоронці розслідують обставини події. Вони опитують свідків, однак ще не повідомляють деталей про підозрюваних. Невідомі також й мотиви злочину.

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