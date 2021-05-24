Вечірка проходила в стилі 90-х. Участь у ній взяла понад сотня людей. Захід відбувався у дворі двоповерхового будинку.

Актуально Стрілянина у хасидському кварталі в Умані: поліція затримала нападника

Докладніше про стрілянину

  • Стрілянина сталася пізно ввечері в суботу, 22 травня. 
  • Жертвами інциденту стали 25-річна жінка та 30-річний чоловік. Ще 12 людей отримали поранення, їх госпіталізували.
  • Мотив злочину залишається невідомим, жодних арештів поки не проводили. За попередніми даними, нападника розшукують.

Стрілянина, США, Нью-Джерсі, вечірка в стилі 90-х, 22 травня 2021
У вечірці взяли участь понад 100 людей / Фото AP

  • Сусіди розповіли, що чули близько 15 пострілів. Гості в паніці шукали прихистку в сусідніх помешканнях.
  • На фото з місця видно лише розкидані стільці, тенти та столи. 

Дивіться відео з місця стрілянини на вечірці в США 