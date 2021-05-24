Вечеринка проходила в стиле 90-х. Участие в ней приняли более сотни людей. Мероприятие проходило во дворе двухэтажного дома.

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Подробнее о стрельбе

  • Стрельба произошла поздно вечером в субботу, 22 мая.
  • Жертвами инцидента стали 25-летняя женщина и 30-летний мужчина. Еще 12 человек получили ранения, их госпитализировали.
  • Мотив преступления остается неизвестным, никаких арестов пока не проводили. По предварительным данным, нападающего разыскивают.

Стрельба, США, Нью-Джерси, вечеринка в стиле 90-х, 22 мая 2021
В вечеринке приняли участие более 100 человек / Фото AP

  • Соседи рассказали, что слышали около 15 выстрелов. Гости в панике искали убежища в соседних домах.
  • На фото с места видно только разбросанные стулья, тенты и столы.

Смотрите видео с места стрельбы на вечеринке в США