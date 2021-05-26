Точної кількості жертв наразі не повідомляють. Поліція та чиновники говорять про "багатьох загиблих" і постраждалих.

Дещо раніше На місці загибелі Джорджа Флойда під час акції його пам'яті сталася стрілянина

Стрілянина у Каліфорнії

За словами прессекретаря головного шерифа округу Рассела Девіса, серед постраждалих були співробітники Транспортного управління. Ступінь травм потерпілих наразі оцінюють.

Я не можу підтвердити точну кількість травмованих і загиблих, але скажу вам, що є багато постраждалих і є смертельні випадки,

– сказав чиновник.

Мер Сан-Хосе Сем Ліссардо заявив, що декілька людей загинули, однак загроза вже минула. У своєму твітері він написав, що нападник вже мертвий.

За повідомленням CBS News у Сан-Франциско, щонайменше шість людей убили, але ця кількість ще не підтверджена поліцією.

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