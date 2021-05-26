Точної кількості жертв наразі не повідомляють. Поліція та чиновники говорять про "багатьох загиблих" і постраждалих.
Дещо раніше На місці загибелі Джорджа Флойда під час акції його пам'яті сталася стрілянина
Стрілянина у Каліфорнії
За словами прессекретаря головного шерифа округу Рассела Девіса, серед постраждалих були співробітники Транспортного управління. Ступінь травм потерпілих наразі оцінюють.
Я не можу підтвердити точну кількість травмованих і загиблих, але скажу вам, що є багато постраждалих і є смертельні випадки,
– сказав чиновник.
Мер Сан-Хосе Сем Ліссардо заявив, що декілька людей загинули, однак загроза вже минула. У своєму твітері він написав, що нападник вже мертвий.
За повідомленням CBS News у Сан-Франциско, щонайменше шість людей убили, але ця кількість ще не підтверджена поліцією.
Стрілянина у США: останні випадки
- Напередодні у Міннеаполісі сталася стрілянина під час акції пам’яті афроамериканця Джорджа Флойда. Під час сутичок зазнала поранення одна людина, її забрали у лікарню.
- В одному з барів штату Огайо 23 травня трапилась масштабна перестрілка. Загинуло 3 людей, близько десятка поранених.
- Днем раніше у селищі Ферфілд, що в штаті Нью-Джерсі, сталася стрілянина під час вечірки з нагоди дня народження. У результаті 2 людини загинули та ще 12 зазнали поранень.