У поліції кажуть, що під час стрілянини зазнала поранення одна людина, вона перебуває у лікарні. Інцидент частково потрапив на відео місцевих журналістів, які якраз знімали сюжет про захід.

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Роковини загибелі Джорджа Флойда: у Міннеаполісі сталася стрілянина

Заходи до вшанування пам'яті загиблого після силових дій поліції афроамериканця Джорджа Флойда відбувалися 25 травня у Міннеаполісі біля кафе, де Флойда затримували зі застосуванням прийому удушення саме цього дня у 2020.

Несподівано поліція отримала повідомлення про стрілянину саме в тому кафе. За даними правоохоронців, у результаті інциденту одна людина зазнала поранення. Її довелося госпіталізувати, але травма життю не загрожує.

Через стрілянину заходи до вшанування Флойда перенесли у парк, розташований за 5 кілометрів від сумнозвісного кафе. Але меморіал "Rise and Remember George Floyd" ("Повстань і пам'ятай Джорджа Флойда") біля нього таки відкриють.

Стрілянина біля місця загибелі Флойда частково потрапила на камеру ЗМІ: дивіться відео

Коротко про загибель Джорджа Флойда та гучний резонанс події

46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі під час затримання поліцією. Це сталося 25 травня 2020 року. Копи застосували до чоловіка жорстокий прийом удушення, через який Флойд начебто й помер.

Майже одразу у США й інших країнах почалися акції проти поліцейського свавілля і расизму під гаслом BlackLivesMatter. Поліцейському, який, як вважає слідство, вбив Флойда, тепер загрожує до 40 років ув'язнення.

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