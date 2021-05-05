Колишнього американського поліцейського Дерека Шовіна визнали винним у ненавмисному вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда. Ексофіцер засумнівався в об'єктивності свого вироку.

Шовін подав до суду апеляцію з проханням провести новий розгляд у його справі.

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Експоліцейський просить переглянути його справу

За словами адвоката ексофіцера Еріка Нельсона, широкий досудовий розголос смерті Флойда нібито завадив винести справедливий вирок його клієнту.

В апеляції Шовіна йдеться про те, що суд не ізолював присяжних і не "переконав їх уникати всіх ЗМІ". Мовляв, присяжні, які виносили рішення у його справі, піддавалися залякуванням і тиску на расовому ґрунті.

У заяві експоліцейський розповів про "8 зловживань, які допустив суд". Також в апеляції стверджують, що розслідування справи, яке передувало судовому розгляду, було упередженим.

Вирок Дереку Шовіну: що відомо

Присяжні у США 21 квітня визнали колишнього офіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда.

колишнього офіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна афроамериканця Джорджа Флойда. У команді присяжних були 6 білих жінок, 3 білих чоловіки, 4 чорношкірих чоловіки, 1 чорношкіра жінка і 2 жінки змішаної раси.

Ексофіцера звинуватили у вбивстві другого ступеня (ненавмисному), вбивстві третього ступеня, а також заподіянні смерті з необережності.

Колишньому поліцейському загрожує до 40 років в'язниці.

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