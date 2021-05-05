У США засуджений за вбивство Флойда ексофіцер просить про новий судовий розгляд
Колишнього американського поліцейського Дерека Шовіна визнали винним у ненавмисному вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда. Ексофіцер засумнівався в об'єктивності свого вироку.
Джерело:NBC
Шовін подав до суду апеляцію з проханням провести новий розгляд у його справі.
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Експоліцейський просить переглянути його справу
За словами адвоката ексофіцера Еріка Нельсона, широкий досудовий розголос смерті Флойда нібито завадив винести справедливий вирок його клієнту.
В апеляції Шовіна йдеться про те, що суд не ізолював присяжних і не "переконав їх уникати всіх ЗМІ". Мовляв, присяжні, які виносили рішення у його справі, піддавалися залякуванням і тиску на расовому ґрунті.
У заяві експоліцейський розповів про "8 зловживань, які допустив суд". Також в апеляції стверджують, що розслідування справи, яке передувало судовому розгляду, було упередженим.
Вирок Дереку Шовіну: що відомо
- Присяжні у США 21 квітня визнали колишнього офіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда.
- У команді присяжних були 6 білих жінок, 3 білих чоловіки, 4 чорношкірих чоловіки, 1 чорношкіра жінка і 2 жінки змішаної раси.
- Ексофіцера звинуватили у вбивстві другого ступеня (ненавмисному), вбивстві третього ступеня, а також заподіянні смерті з необережності.
- Колишньому поліцейському загрожує до 40 років в'язниці.
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Загибель Джорджа Флойда: коротко
- Поліція затримала Флойда 25 травня 2020 року за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Один з поліцейських застосував задушливий прийом, ставши Флойду коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, але офіцер Шовін тримав чоловіка аж 5 хвилин.
- Флойд благав про допомогу, однак згодом затих. Поліцейські й викликали медиків, але було вже пізно.
- Після цього у США спалахнули масштабні протести, які переросли у заворушення та мародерство.
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