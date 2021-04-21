Суд присяжних у США визнав Дерека Шовіна винним в убивстві Джорджа Флойда. Президент США Джо Байден назвав це обвинувальним актом поліцейській несправедливості.

Байден схвально відреагував на рішення суду присяжних. Водночас американський лідер заявив, що не можна на цьому зупинятися.

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Позиція Джо Байдена

Президент США наголосив, що ніхто не має бути вищим від закону. За його словами, вердикт суду присяжних дає цей посил.

Ми не можемо на цьому зупинятися. Аби добитися реальних змін і реформ, ми можемо й повинні зробити більше, і цим зменшимо ймовірність того, що подібні трагедії стануться знову,

– додав Байден.

Як інформує CNN, Байден висловився за "визнання та рішучу протидію систематичному расизму й расовій нерівності, які є в поліції та в нашій системі кримінального правосуддя".

Він також розповів про сьогоднішню розмову з дочкою Джорджа Флойда, під час якої підтвердив, що смерть її батька призвела до кардинальних змін: "Твій тато справді змінив світ. Нехай це буде його спадщина, спадщина миру, а не насилля".

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Що відомо про рішення присяжних

Під час суду присяжні заслухали свідчення 45 свідків, зокрема лікарів, фахівців з силового затримання, співробітників поліції, перехожих та людей, які знали Флойда. Ексофіцера Дерека Шовіна звинувачували у ненавмисному вбивстві, вбивстві третього ступеня, а також заподіянні смерті з необережності.

Після 10-годинного обговорення протягом 2 днів після судового розгляду присяжні визнали Шовіна винним за всіма трьома пунктами звинувачення. Тепер колишньому поліцейському загрожує до 40 років в'язниці. Вирок мають винести впродовж найближчих тижнів.

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