Суд присяжных в США признал Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Президент США Джо Байден назвал это обвинительным актом полицейской несправедливости.

Байден положительно отреагировал на решение суда присяжных. В то же время американский лидер заявил, что нельзя на этом останавливаться.

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Позиция Джо Байдена

Президент США подчеркнул, что никто не должен быть выше закона. По его словам, вердикт суда присяжных дает этот посыл.

Мы не можем на этом останавливаться. Чтобы добиться реальных изменений и реформ, мы можем и должны сделать больше, и этим уменьшим вероятность того, что подобные трагедии произойдут снова,

– добавил Байден.

Как информирует CNN, Байден высказался за "признание и решительное противодействие систематическому расизму и расовому неравенству, которые есть в полиции и в нашей системе уголовного правосудия".

Он также рассказал о сегодняшнем разговоре с дочерью Джорджа Флойда, во время которого подтвердил, что смерть ее отца привела к кардинальным изменениям: "Твой папа действительно изменил мир. Пусть это будет его наследие, наследие мира, а не насилия".

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Что известно о решении присяжных

Во время суда присяжные заслушали показания 45 свидетелей, в том числе врачей, специалистов по силовому задержанию, сотрудников полиции, прохожих и людей, которые знали Флойда. Экс-офицера Дерека Шовина обвиняли в непредумышленном убийстве, убийстве третьей степени, а также причинении смерти по неосторожности.

После 10-часового обсуждения в течение 2 дней после судебного разбирательства присяжные признали Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения. Теперь бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. Приговор должны вынести в течение ближайших недель.