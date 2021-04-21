В США экс-офицера Шовина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда
Присяжные в США признали бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Источник:The Guardian
Во время суда полицейский находился на свободе, поскольку его выпустили под залог. После оглашения вердикта присяжных Шовина заковали в наручники и отправили в тюрьму.
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Что известно о решении присяжных
Во время суда присяжные заслушали показания 45 свидетелей, в том числе врачей, специалистов по силовому задержанию, сотрудников полиции, прохожих и людей, которые знали Флойда.
Экс-офицера обвиняли в убийстве второй степени (непреднамеренном), убийстве третьей степени, а также причинении смерти по неосторожности.
После 10-часового обсуждения в течение 2 дней после судебного разбирательства присяжные признали Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения.
Бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. Приговор ему должны вынести в течение ближайших недель.
Гибель Джорджа Флойда: основное
- Полиция задержала Флойда 25 мая 2020 года за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Один из полицейских применил удушающий прием, став Флойду коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, но Шовин держал так мужчину 5 минут.
- Флойд умолял о помощи, но потом затих. Полицейские вызвали медиков, однако было уже поздно.
- После этого в США вспыхнули масштабные протесты, которые переросли в беспорядки и мародерство.
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