Присяжные в США признали бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Во время суда полицейский находился на свободе, поскольку его выпустили под залог. После оглашения вердикта присяжных Шовина заковали в наручники и отправили в тюрьму.

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Что известно о решении присяжных

Во время суда присяжные заслушали показания 45 свидетелей, в том числе врачей, специалистов по силовому задержанию, сотрудников полиции, прохожих и людей, которые знали Флойда.

Экс-офицера обвиняли в убийстве второй степени (непреднамеренном), убийстве третьей степени, а также причинении смерти по неосторожности.

После 10-часового обсуждения в течение 2 дней после судебного разбирательства присяжные признали Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения.

Бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. Приговор ему должны вынести в течение ближайших недель.

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