Бывшего американского полицейского Дерека Шовина признали виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Экс-офицер усомнился в объективности своего приговора.

Шовин подал в суд апелляцию с просьбой провести новое рассмотрение по его делу.

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Экс-полицейский просит пересмотреть его дело

По словам адвоката экс-офицера Эрика Нельсона, широкая досудебная огласка смерти Флойда якобы помешала вынести справедливый приговор его клиенту.

В апелляции Шовина говорится о том, что суд не изолировал присяжных и не "убедил их избегать всех СМИ". Мол, присяжные, которые выносили решения по его делу, подвергались запугиваниям и давлению на расовой почве.

В заявлении экс-полицейский рассказал о "8 злоупотреблениях, которые допустил суд". Также в апелляции утверждают, что расследование дела, которое предшествовало судебному разбирательству, было предвзятым.

Приговор Дереку Шовину: что известно

Присяжные в США 21 апреля признали бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина афроамериканца Джорджа Флойда. В команде присяжных были 6 белых женщин, 3 белых мужчины, 4 чернокожих мужчины, 1 чернокожая женщина и 2 женщины смешанной расы.

Экс-офицера обвинили в убийстве второй степени (непреднамеренное), убийстве третьей степени, а также причинении смерти по неосторожности.

Бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы.

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