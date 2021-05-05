В США осужденный за убийство Флойда экс-офицер просит о новом судебном разбирательстве
Бывшего американского полицейского Дерека Шовина признали виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Экс-офицер усомнился в объективности своего приговора.
Источник:NBC
Шовин подал в суд апелляцию с просьбой провести новое рассмотрение по его делу.
Ранее В США экс-офицера Шовина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда
Экс-полицейский просит пересмотреть его дело
По словам адвоката экс-офицера Эрика Нельсона, широкая досудебная огласка смерти Флойда якобы помешала вынести справедливый приговор его клиенту.
В апелляции Шовина говорится о том, что суд не изолировал присяжных и не "убедил их избегать всех СМИ". Мол, присяжные, которые выносили решения по его делу, подвергались запугиваниям и давлению на расовой почве.
В заявлении экс-полицейский рассказал о "8 злоупотреблениях, которые допустил суд". Также в апелляции утверждают, что расследование дела, которое предшествовало судебному разбирательству, было предвзятым.
Приговор Дереку Шовину: что известно
- Присяжные в США 21 апреля признали бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
- В команде присяжных были 6 белых женщин, 3 белых мужчины, 4 чернокожих мужчины, 1 чернокожая женщина и 2 женщины смешанной расы.
- Экс-офицера обвинили в убийстве второй степени (непреднамеренное), убийстве третьей степени, а также причинении смерти по неосторожности.
- Бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы.
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Гибель Джорджа Флойда: коротко
- Полиция задержала Флойда 25 мая 2020 года за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Один из полицейских применил удушающий прием, став Флойду коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, но офицер Шовин держал мужчину аж 5 минут.
- Флойд умолял о помощи, однако впоследствии затих. Полицейские вызвали медиков, но было уже поздно.
- После этого в США вспыхнули масштабные протесты, которые переросли в беспорядки и мародерство.
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