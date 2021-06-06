Жертвами обстрілів стало понад 9 людей. Наразі відомо про трьох загиблих та шестеро поранених осіб.

Читайте також У США рятувальник влаштував стрілянину в пожежній частині: є загиблий

Деталі стрілянини у США

Постраждалі госпіталізовані, вони перебувають у стабільному стані.

Як повідомив на пресконференції начальник поліції Маямі Дейд Фредді Рамірес, приблизно о 02:00 за місцевим часом до торгового центру під'їхало 2 автомобілі:

темний Chevy Malibu;

білий Toyota Camry.

Невідомий відкрив вогонь по людях, які почали виходити з ресторану. Наразі відбувається пошук осіб, які обстріляли заклад.

Стрілянина відбулась через тиждень після того, як у штаті Флорида розстріляли відвідувачів нічного клубу. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще 20 поранили.