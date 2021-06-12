Об ужасной стрельбе издание сообщает со ссылкой на слова представительницы полиции Саванны Бьянки Джонсон.

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Стрельба в Джорджии: что известно

Нападение произошло около 21:00 в жилом комплексе Hitch Village / Fred Wessels Homes. Там неизвестный открыл огонь по людям.

В результате 1 человек погиб на месте, кроме того, еще по меньшей мере 8 – пострадали. Среди них 2-летний мальчик, который получил ранение в ногу, а также 13-летний потерпевший. К счастью, их травмы не угрожают жизни, а вот у других они серьезные или критические.

Пока неизвестно, удалось правоохранителям задержать подозреваемого.

Предыдущие инциденты со стрельбой в США

В городе Сан-Хосе, в Калифорнии, 26 мая неизвестный открыл огонь по людям. Произошло все на железнодорожной станции. В результате стрельбы погибли люди.

В штате Флорида 30 мая трое нападавших на автомобиле приехали на вечеринку в ночной клуб и открыли огонь по десяткам его посетителей. В результате 2 человека погибли, еще 20 – получили ранения.

В той же Флориде 6 июня в одном из ресторанов произошла стрельба на выпускном вечере. Тогда 3 человека погибли, а 6 – получили ранения.

Стрельба произошла в Саванне, штат Джорджия: смотрите карту