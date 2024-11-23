Історія з відмовою Німеччини надати Україні крилаті ракети Taurus вийшла на новий рівень. Тепер німці (аби не давати нам їх) оголосили про передачу ЗСУ партії своїх безпілотників виробництва компанії Helsing, які отримали неофіційну назву міні-Taurus.

Що це за безпілотник та як допоможе ЗСУ – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про постачання Україні міні-Taurus

Про надання Україні партії безпілотників у кількості 4 000 штук стало відомо 18 листопада з публікації німецького видання Bild. Воно більше відоме як таблоїд і через неоднозначну діяльність свого воєнного оглядача Юліана Рьопке багато разів видавало фейки про війну в Україні, проте, коли цей оглядач не фантазує, а просто виконує свою роботу, оперуючи фактами, виходить зовсім непогано.

Цього разу пан Рьопке стримував себе і просто подав наявну інформацію. А вона полягає в тому, що німецька хайтек-компанія Helsing GmbH в особі СЕО та співвласника Гундберта Шерфа уклала контракт з українським Міноборони про постачання ЗСУ великої партії дронів. Перша її частина прибуде до України вже в грудні.

Юліан Рьопке у своєму матеріалі пише про дату укладення контракту як вересень 2024 року, насправді ж угоду підписали ще 24 лютого. Можливо, журналіст мав на увазі безпосередній контакт на постачання 4000 дронів, а не ширшу угоду, що була у формі меморандуму, тобто декларації про наміри.

Цей рік (2024-й – 24 Канал) для української оборонки стане роком штучного інтелекту та наземних роботизованих систем. Коли ворог переважає в кількості – ми маємо переважати в технологіях і в розумних рішеннях. Досвід та напрацювання Helsing допоможуть українським розробкам стати ще ефективніше,

– тогочасний очільник Мінстратегпромом Олександр Камишін про цілі співпраці України з німецькою компанією Helsing.



Україна укладає меморандум про співпрацю з німецькою компанією / Фото Мінстратегпром

Ми віримо, що програмне забезпечення, зокрема штучний інтелект, стане ключем до захисту наших демократій. Це партнерство є важливим кроком у нашій постійній підтримці України та її відважних Збройних сил. Це дозволить нам прискорити інтеграцію найсучасніших рішень у сфері штучного інтелекту в українські оборонні системи,

– СЕО Helsing GmbH Гундберт Шерф про співпрацю з Україною.

Якщо ж припущення вірне, то маємо приблизні строки, за які ідея перетворюється на готове рішення.

Не "міні-Taurus", а HX-2 Karma

Наразі невідомо, хто саме назвав дрони Helsing "міні-таурусами", чи це так вирішили розробники, чи це спроба виправдання від Німеччини, чи все ж це тролінг від Рьопке або бажання хайпанути від його редакторів, не забуваймо, що Bild – таблоїд. Справжня назва дронів – HX-2 Karma, проте, це вочевидь вже нікого не цікавить.

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Можливо, не зовсім типове для цього виду порівняння з крилатими ракетами Taurus ці дрони зі штучним інтелектом отримали через більшу дальність і більше корисне навантаження в порівнянні з іншими аналогами.

Нагадаємо, особливістю ракет Taurus, які досі не хоче давати Україні канцлер Шольц, є збільшена до 500 кілометрів дальність та потужна бойова частина, яка робить фактичний аналог Storm Shadow незамінним для ураження бункерів чи, наприклад, опор Керченського мосту.

Заявлено, що дрони HX-2 Karma від Helsing мають посилену у порівнянні з побратимами бойову частину і цим фактом вигідно відрізняються на їх тлі.



Проте це в жодному разі й близько не крилата ракета, а швидше більш технологічний аналог добре відомого ЗСУ дрона-камікадзе Switchblade.

Так чи інакше, але назва стала вірусною і як би цей дрон не називали раніше, зараз він – "міні-таурус". Він точно стане в пригоді ЗСУ і збере свої "криваві жнива" з окупантів. Проте ми б хотіли також і реальних Taurus.

Характеристики міні-Taurus або ж HX-2 Karma

Точних цифр та тактико-технічних характеристик БпЛА Helsing видання Bild не називає, як і ціну безпілотника, проте зрозуміло, що вона не може бути малою.

Це ж не російська "Молнія 1" з багна і патиків, а серйозний виріб від союзників з ЄС. Проте це не означає, що в разі успішного тестування в Україні проєкт може бути масштабовано та модернізовано до більш економічно обґрунтованої версії – якщо самі росіяни не цінують своїх вояків (та знижують їм виплати за поранення), то чому на ліквідації окупантів мають економити німецькі інженери.

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При цьому завдання зробити "міні-Taurus" дешевшим за американський аналог Switchblade 300 чи російський "Ланцет", а це, нагадаємо, 50 і 35 тисяч доларів відповідно, не виглядає чимось недосяжним.

Також не зовсім зрозуміло, чи є даний БпЛА повністю німецьким, адже Helsing розробляє лише програмне забезпечення, натомість у лютому 2024 року повідомлялось про потенційне використання німецького софту та українського "заліза".



Нібито дрон Helsing / Фото Bild

БпЛА HX-2 Karma від компанії Helsing – можливі характеристики:

виробник – Helsing (Німеччина),

тип – дрон-камікадзе,

управління – штучний інтелект Altra Recce-Strike,

можлива дальність – 40 – 60 кілометрів, за іншими джерелами – до 100 кілометрів,

корисне навантаження – невідоме,

ціна – невідома.

В чому переваги німецьких дронів "міні-Taurus"

Дрон від компанії Helsing – дуже просунутий виріб, він керується штучним інтелектом. Власне, Helsing і розробляє операційні системи та відповідне програмне забезпечення. Крім начинки для дронів, компанія Helsing виконує субподряди для SAAB та Rheinmetall, а також бере участь у проєкті розробки бойового штучного інтелекту для європейського винищувача шостого покоління FCAS, точніше, його побратима-відомого (концепція винищувача шостого покоління передбачає наявність дрона-напарника у літака і створення пари, де пілот делегує більшість функцій роботу).



Над штучним інтелектом у дронах працюють провідні розробники / Фото AeroVironment

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Програмне забезпечення Altra Recce-Strike, яке керує БпЛА Helsing, робить дрон практично невразливими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Це надзвичайно важливо в нинішніх умовах, коли РЕБ став ще одним тотальним трендом цієї війни. І над питанням обходу радіоелектронних перешкод працюють інженери всього світу. Росіяни частково вирішили це питання завдяки відкату до архаїки – вони запропонували дешеві дрони на оптоволоконному кабелі (фактично це БпЛА з дротом).



Натомість німецькі розробники пішли іншим шляхом і запропонували технологічне рішення.

Інсайдер в оборонній сфері розповів Bild, що дрон Helsing здатен "сам вивчати місцевість" і розпізнавати за тисячами наземних орієнтирів, де саме він перебуває, і у такий спосіб допомагає оператору триматися курсу навіть за несприятливих погодних умов або на розбомблених територіях.

Після того, як ціль знайдено й оператор дав йому вказівки, безпілотник сам летить до неї,

– цитує Bild свого обізнаного анонімного фахівця.

БпЛА Helsing можуть летіти до цілі, навіть якщо радіозв'язок з оператором втрачено. Це дає значні переваги у порівнянні з дронами на ручному керуванні.

Тести показали, що коефіцієнт влучання таких дронів є значно вищим, ніж у бойових дронів з ручним керуванням. При цьому відхилення точності ураження цілей не більше 50 сантиметрів, що фактично гарантує росіянам анігіляцію.



Крім того, операційна система Altra Recce-Strike дозволяє формувати з дронів "вовчі зграї" та одночасно використовувати по декілька дронів в атаці.

Тепер БпЛА Helsing летять до України, щоб підтвердити свою ефективність на справжньому полі бою. Точніше, вони вже з весни 2024 працюють в Україні, але то були лише одиничні пристрої.

За підсумками їхніх тестових польотів на сході України дрони вже допрацьовуються та покращуються. Тепер ЗСУ отримає їх у великій кількості – починаючи з грудня 2024 року Німеччина буде надсилати щомісяця по декілька сотень дронів Helsing зі штучним інтелектом. Якщо це річний контракт, то Україна отримуватиме по 333 дрони місяць.

Bild стверджує, що ці німецькі безпілотники мають в чотири рази більший радіус дії (тобто близько 50 кілометрів), ніж звичайні безпілотники-камікадзе, що використовуються українською армією. А також несуть достатньо вибухівки для знищення російських танків, укриттів, командних пунктів і навіть можуть атакувати їх з повітря на повній швидкості.

Чому ця співпраця вигідна й для Німеччини

Інформацію про відправлення першої партії дронів від Helsing GmbH підтвердив міністр оборони Німеччини та потенційний наступник Шольца як лідера партії СДПН Борис Пісторіус. У коментарі Bild він заявив, що "дуже радий, що постачання цих ударних безпілотників на основі штучного інтелекту починається прямо зараз" (після варварської масованої ракетно-дроновї атаки України 17 листопада – 24 Канал).

Міністр Пісторіус заявив, що дрони Helsing можуть бути використані українськими збройними силами "проти російських військових цілей, які становлять високу цінність, наприклад, проти російських командних пунктів або об'єктів матеріально-технічного забезпечення".

Це не поодинокий випадок – Україна нині не лише лідер з виробництва та розробки БпЛА, але й також найкращий полігон з їхнього тестування. З огляду на це провідні світові фірми мають за честь співпрацювати з нами, тестувати та покращувати власний продукт, а також рекламувати його, адже відео з ураженнями ворога безпілотниками миттєво стають вірусними.

Так було на Близькому Сході, під час вірмено-азербайджанських війн, а також нині – під час відбиття Україною російської агресії.

Також війна в Україні довела, що бойові дрони – не тимчасове рішення та хитка мода, а сталий тренд, який буде розвиватись і масштабуватись далі. З огляду на це, світові армії – від Північної Кореї й до США – нині активно працюють саме в цьому напрямку та модернізують свої збройні сили відповідно до вимог часу. Тому в співпраці з Україною зацікавлена не лише приватна компанія, що виробляє дрони, але й держава Німеччина, яка профінансувала даний проєкт власними коштами в рамках урядової ініціативи з модернізації оборони.