История с отказом Германии предоставить Украине крылатые ракеты Taurus вышла на новый уровень. Теперь немцы (чтобы не давать нам их) объявили о передаче ВСУ партии своих беспилотников производства компании Helsing, которые получили неофициальное название мини-Taurus.

Что это за беспилотник и как поможет ВСУ – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о поставках Украине мини-Taurus

О предоставлении Украине партии беспилотников в количестве 4 000 штук стало известно 18 ноября из публикации немецкого издания Bild. Оно больше известно как таблоид и из-за неоднозначной деятельности своего военного обозревателя Юлиана Рёпке много раз выдавало фейки о войне в Украине, тем не менее, когда этот обозреватель не фантазирует, а просто выполняет свою работу, оперируя фактами, получается совсем неплохо.

На этот раз господин Рёпке сдерживал себя и просто подал имеющуюся информацию. А она заключается в том, что немецкая хайтек-компания Helsing GmbH в лице СЕО и совлансика Гундберта Шерфа заключила контракт с украинским Минобороны на поставку ВСУ большой партии дронов. Первая ее часть прибудет в Украину уже в декабре.

Юлиан Рьопке в своем материале пишет о дате заключения контракта как сентябрь 2024 года, на самом же деле соглашение подписали еще 24 февраля. Возможно, журналист имел в виду непосредственный контакт на поставку 4000 дронов, а не более широкое соглашение, что была в форме меморандума, то есть декларации о намерениях.

Этот год (2024-й – 24 Канал) для украинской оборонки станет годом искусственного интеллекта и наземных роботизированных систем. Когда враг преобладает в количестве – мы должны преобладать в технологиях и в умных решениях. Опыт и наработки Helsing помогут украинским разработкам стать еще эффективнее,

– тогдашний глава Минстратегпрома Александр Камышин о целях сотрудничества Украины с немецкой компанией Helsing.



Украина заключает меморандум о сотрудничестве с немецкой компанией / Фото Минстратегпром

Мы верим, что программное обеспечение, в частности искусственный интеллект, станет ключом к защите наших демократий. Это партнерство является важным шагом в нашей постоянной поддержке Украины и ее отважных Вооруженных сил. Это позволит нам ускорить интеграцию самых современных решений в сфере искусственного интеллекта в украинские оборонные системы,

– СЕО Helsing GmbH Гундберт Шерф о сотрудничестве с Украиной.

Если же предположение верно, то имеем приблизительные сроки, за которые идея превращается в готовое решение.

Не "мини-Taurus", а HX-2 Karma

Пока неизвестно, кто именно назвал дроны Helsing "мини-таурусами", либо это так решили разработчики, либо это попытка оправдания от Германии, либо все же это троллинг от Рьопке или желание хайпануть от его редакторов, не забываем, что Bild – таблоид. Настоящее название дронов – HX-2 Karma, однако, это очевидно уже никого не интересует.

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Возможно, не совсем типичное для этого вида сравнение с крылатыми ракетами Taurus эти дроны с искусственным интеллектом получили из-за большей дальности и большей полезной нагрузки по сравнению с другими аналогами.

Напомним, особенностью ракет Taurus, которые до сих пор не хочет давать Украине канцлер Шольц, является увеличенная до 500 километров дальность и мощная боевая часть, которая делает фактический аналог Storm Shadow незаменимым для поражения бункеров или, например, опор Керченского моста.

Заявлено, что дроны HX-2 Karma от Helsing имеют усиленную по сравнению с собратьями боевую часть и этим фактом выгодно отличаются на их фоне.



Однако это ни в коем случае и близко не крылатая ракета, а скорее более технологичный аналог хорошо известного ВСУ дрона-камикадзе Switchblade.

Так или иначе, но название стало вирусным и как бы этот дрон не называли раньше, сейчас он – "мини-таурус". Он точно пригодится ВСУ и соберет свою "кровавую жатву" с оккупантов. Однако мы бы хотели также и реальных Taurus.

Характеристики мини-Taurus или HX-2 Karma

Точных цифр и тактико-технических характеристик БПЛА Helsing издание Bild не называет, как и цену беспилотника, однако понятно, что она не может быть малой.

Это же не российская "Молния 1" из болота и палок, а серьезное изделие от союзников из ЕС. Однако это не означает, что в случае успешного тестирования в Украине проект может быть масштабирован и модернизирован до более экономически обоснованной версии – если сами россияне не ценят своих воинов (и снижают им выплаты за ранения), то почему на ликвидации оккупантов должны экономить немецкие инженеры.

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При этом задача сделать "мини-Taurus" дешевле американского аналога Switchblade 300 или российского "Ланцет", а это, напомним, 50 и 35 тысяч долларов соответственно, не выглядит чем-то недостижимым.

Также не совсем понятно, является ли данный БПЛА полностью немецким, ведь Helsing разрабатывает только программное обеспечение, при этом в феврале 2024 года сообщалось о потенциальном использовании немецкого софта и украинского "железа".



Якобы дрон Helsing / Фото Bild

БПЛА HX-2 Karma от компании Helsing – возможные характеристики:

производитель – Helsing (Германия),

тип – дрон-камикадзе,

управление – искусственный интеллект Altra Recce-Strike,

возможная дальность – 40 – 60 километров, по другим источникам – до 100 километров,

полезная нагрузка – неизвестна,

цена – неизвестна.

В чем преимущества немецких дронов "мини-Taurus"

Дрон от компании Helsing – очень продвинутое изделие, он управляется искусственным интеллектом. Собственно, Helsing и разрабатывает операционные системы и соответствующее программное обеспечение. Кроме начинки для дронов, компания Helsing выполняет субподряды для SAAB и Rheinmetall, а также участвует в проекте разработки боевого искусственного интеллекта для европейского истребителя шестого поколения FCAS, точнее, его собрата-известного (концепция истребителя шестого поколения предусматривает наличие дрона-напарника у самолета и создание пары, где пилот делегирует большинство функций роботу).



Над искусственным интеллектом в дронах работают ведущие разработчики / Фото AeroVironment

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Программное обеспечение Altra Recce-Strike, которое управляет БПЛА Helsing, делает дрон практически неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Это чрезвычайно важно в нынешних условиях, когда РЭБ стал еще одним тотальным трендом этой войны. И над вопросом обхода радиоэлектронных помех работают инженеры всего мира. Россияне частично решили этот вопрос благодаря откату к архаике – они предложили дешевые дроны на оптоволоконном кабеле (фактически это БПЛА с проводом).



Зато немецкие разработчики пошли другим путем и предложили технологическое решение.

Инсайдер в оборонной сфере рассказал Bild, что дрон Helsing способен "сам изучать местность" и распознавать по тысячам наземных ориентиров, где именно он находится, и таким образом помогает оператору держаться курса даже при неблагоприятных погодных условиях или на разбомбленных территориях.

После того как цель найдена и оператор дал ему указания, беспилотник сам летит к ней,

– цитирует Bild своего осведомленного анонимного специалиста.

БПЛА Helsing могут лететь к цели, даже если радиосвязь с оператором потеряна. Это дает значительные преимущества по сравнению с дронами на ручном управлении.

Тесты показали, что коэффициент попадания таких дронов значительно выше, чем у боевых дронов с ручным управлением. При этом отклонение точности поражения целей не более 50 сантиметров, что фактически гарантирует россиянам аннигиляцию.



Кроме того, операционная система Altra Recce-Strike позволяет формировать из дронов "волчьи стаи" и одновременно использовать по несколько дронов в атаке.

Теперь БПЛА Helsing летят в Украину, чтобы подтвердить свою эффективность на настоящем поле боя. Точнее, они уже с весны 2024 работают в Украине, но это были лишь единичные устройства.

По итогам их тестовых полетов на востоке Украины дроны уже дорабатываются и улучшаются. Теперь ВСУ получит их в большом количестве – начиная с декабря 2024 года Германия будет отправлять ежемесячно по несколько сотен дронов Helsing с искусственным интеллектом. Если это годовой контракт, то Украина будет получать по 333 дроны месяц.

Bild утверждает, что эти немецкие беспилотники имеют в четыре раза больший радиус действия (то есть около 50 километров), чем обычные беспилотники-камикадзе, используемые украинской армией. А также несут достаточно взрывчатки для уничтожения российских танков, укрытий, командных пунктов и даже могут атаковать их с воздуха на полной скорости.

Почему это сотрудничество выгодно и для Германии

Информацию об отправке первой партии дронов от Helsing GmbH подтвердил министр обороны Германии и потенциальный преемник Шольца как лидера партии СДПГ Борис Писториус. В комментарии Bild он заявил, что "очень рад, что поставка этих ударных беспилотников на основе искусственного интеллекта начинается прямо сейчас" (после варварской массированной ракетно-дроновой атаки Украины 17 ноября – 24 Канал).

Министр Писториус заявил, что дроны Helsing могут быть использованы украинскими вооруженными силами "против российских военных целей, которые представляют высокую ценность, например, против российских командных пунктов или объектов материально-технического обеспечения".

Это не единичный случай – Украина сейчас не только лидер по производству и разработке БПЛА, но и также лучший полигон по их тестированию. Учитывая это ведущие мировые фирмы имеют честь сотрудничать с нами, тестировать и улучшать собственный продукт, а также рекламировать его, ведь видео с поражениями врага беспилотниками мгновенно становятся вирусными.

Так было на Ближнем Востоке, во время армяно-азербайджанских войн, а также сейчас – во время отражения Украиной российской агрессии.

Также война в Украине доказала, что боевые дроны – не временное решение и шаткая мода, а устойчивый тренд, который будет развиваться и масштабироваться дальше. Учитывая это, мировые армии – от Северной Кореи и до США – сейчас активно работают именно в этом направлении и модернизируют свои вооруженные силы в соответствии с требованиями времени. Поэтому в сотрудничестве с Украиной заинтересована не только частная компания, производящая дроны, но и государство Германия, которая профинансировала данный проект собственными средствами в рамках правительственной инициативы по модернизации обороны.