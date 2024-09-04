3 вересня 2024 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін написав заяву про відставку, а вже наступного дня Верховна Рада 243 голосами "за" задовольнила його бажання.

Втім, без роботи Олександр Камишін сидіти не буде, адже йде на фактичне підвищення – до Офісу Президента України, який в останні роки перетворився на паралельний уряд і, схоже, має більше влади й повноважень, ніж справжній Кабмін. Камишін у цій структурі має обійняти важливе місце стратегічного радника (щоб це не було) і виправдати свій неофіційний статус фаворита Президента. З яким багажем посадовець підійшов до цього етапу своєї кар'єри – розповідає 24 Канал.

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Працював на Фіалу та Ахметова: біографія Олександра Камишіна

Олександру Камишіну 40 років, він народився 2 липня 1984-го у Києві. У столиці України Камишін здобув середню та вищу освіту – він випускник КПІ, має одразу два дипломи бакалавра – як фінансист та фахівець комп'ютерних наук.

Останній диплом Камишін здобував як співробітник міжнародної аудиторської компанії KPMG.

У 2008-му році молодий фінансист перейшов до потужної інвестиційної компанії Dragon Capital Томаша Фіали . У компанії чесько-українського бізнесмена Камишін був на гарному рахунку й той не боявся довіряти своєму протеже відповідальні ділянки.

. У компанії чесько-українського бізнесмена Камишін був на гарному рахунку й той не боявся довіряти своєму протеже відповідальні ділянки. Так, уже у віці 25 років Камишін став генеральним директором Карлівського машинобудівного заводу, відомого як KMZ Industries. Це підприємство займалось виробництвом елеваторів та інших рішень для зберігання та обробки й було важливим гравцем на сільськогосподарському ринку, власне, залишається ним і донині.



Олександр Камишін / Фото traktorist.ua

У 2012 році на перспективного управлінця звернули увагу менеджери іншого олігарха – найбагатшого українця Ріната Ахметова – та зробили Камишіну пропозицію, від якої той не міг відмовитись.

У наступні 7 років Олександр Камишін працюватиме менеджером з інвестицій ахметівської компанії SCM, опікуватиметься в бізнесовій імперії олігарха аграркою та логістикою й піде з роботи мрії лише на іншу роботи мрії.

У 2019 році Камишін разом із партнером по SCM Миколою Нестеренком запускають власний бізнес, звісно, інвестиційну компанію.



Вона отримала назву Fortior Capital та стає важливим гравцем на ринку. Тут допомогли старі зв'язки, отримані як в часи роботи на Фіалу, так і на Ахметова.

Робота на державу: Укрзалізниця та оборонний сектор

У 2021 році Олександр Камишін відкриває нову для себе сторінку – він починає працювати на державу. Спершу як радник міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, а за кілька місяців – 11 серпня 2021 – як виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця".



Камишін і Кубраков / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Кубракова

На новому для себе місці Камишін і 31 грудня 2021 року позначка в/о з його посади зникла. А далі була повномасштабна війна.

Роль залізниці у ній як головної транспортної артерії ЗСУ була визначальна. Не меншим було значення залізниць для економіки та торгівлі. Все це забезпечило надзвичайне ефективне керівництво та лідерство колишнього бізнесмена з дивною зачіскою, який ставив перед собою надзавдання і не боявся нових викликів.

За цю унікальну здатність та стресостійкість Камишін отримав неофіційний статус улюбленця президента Зеленського, який не боявся давати залізничнику нові доручення та завдання.

Новим викликом для Камишіна стало відновлення та виведення на новий рівень оборонної промисловості. 21 березня 2023 року Верховна Рада призначила Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.



Олександр Камишін під час наради / Фото Міноборони

Головним завданням Камишіна стала організація ефективної роботи вітчизняного ОПК та обов'язкове диво, тобто перетворення "Укроборонпрому" (і не лише) з корупційної годівнички на прогресивну корпорацію. Попри прогнози й застереження диво сталося – Україна зуміла збільшити виробництво зброї та суттєво покращила якість роботи оборонного сектору.

Камишін довів, що вміє працювати в команді та разом з іншими міністрами й чиновниками (серед них – очільники МЗС, Міноборони та новий керманич "Укроборонпрому" 32-річний Герман Сметанін) досяг унікальних результатів, зокрема, й на ниві міжнародного співробітництва з провідним світовими лідерами, які відтепер виробляють свою зброю безпосередньо в Україні.

Міністр цікавився всім і "влазив" буквально до будь-якої проблеми неосяжного ОПК – його дивна косичка (чи то з "варкрафту", чи то із сарматських часів) стала органічним символом реформ критично важливого для української перемоги сектору. І символом успішним.



Камишін продовжить працювати в оборонці / Фото УЗ

Окремою заслугою міністра є пришвидшення розвитку створеної з нуля індустрії дронів. Завдяки Камишіну, його розумінню бізнесових процесів, лобізму, а подекуди й вмінню не заважати, Україна отримала потужну галузь, яка нині не тільки дозволила вистояти ЗСУ у важкі місяці, але вже жахає Росію на її власній території та є прикладом для наслідування, а подекуди заздрості усього світу.

Те саме стосується виробництва військової техніки й, сподіваємось, суверенної ракетної програми. Але за успіхами останньої Камишін вже буде спостерігати не як міністр, а як член Офісу Президента. Він залишає посаду з чистим сумлінням і 4 вересня не побоявся прийти до парламенту, щоб прозвітувати про свою дійсно титанічну роботу.

Ну, а бонусним навантаженням для Камишіна стане робота на чолі національної Федерації шахів, де його обрали президентом за кілька днів до звільнення. Це дійсно великий виклик, бо безлад у цьому виді спорту цілком співставний з тим, що був в оборонному секторі.