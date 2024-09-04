Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк. Нардеп також пояснив, чим надалі займатиметься Камишін.
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Камишіна звільнили з посади глави Мінстратпрому
Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. За словами Железняка, "за" проголосували 243 депутати.
Звіт був, дякуємо за роботу. Попри інформацію у ЗМІ, він не йде на посаду заступника голови ОП. А буде у статусі стратегічного радника. Я так розумію взагалі функцію Шурми після його звільнення поки вирішили в ОП скоротити,
– додав нардеп.
Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна / Фото Ярослава Железняка
Напередодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.