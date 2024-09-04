Про це у соцмережах повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Зауважимо, що про це стало відомо на тлі численних кадрових змін.

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Кулеба подав у відставку

До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку,

– написав Стефанчук.

За його словами, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань. Також український посадовець додав відповідне фото документа.



Дмитро Кулеба подав у відставку / Фото Руслана Стефанчука

Напередодні співрозмовники "Української правди" в команді президента повідомили, що під звільнення може потрапити й очільник МЗС Дмитро Кулеба. Зазначалося, що із кандидатурою на його місце ще визначаються. Найбільш імовірна заміна – перший заступник голови МЗС Андрій Сибіга.

Що відомо про Кулебу як про міністра закордонних справ

Нагадаємо, що Дмитра Кулебу призначили міністром закордонних справ на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня 2020 року. Тоді ж попереднього очільника МЗС Вадима Пристайка відправили у відставку.

До того Кулеба був віцепрем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. До призначення на посаду в уряді він обіймав посаду постійного представника України при Раді Європи.

Цікаво, що у 2003 році Дмитро Кулеба починав свою дипломатичну кар'єру в Міністерстві закордонних справ України на посаді аташе Служби головного юридичного радника. За два роки став третім секретарем управління юридичного забезпечення МЗС України.

Пізніше він працював в секретаріаті міністра закордонних справ України, де відповідав за зв'язки з громадськістю та питання багатосторонньої дипломатії, зокрема, головування України в Комітеті міністрів Ради Європи. У 2013 році Кулеба обійняв посаду радника віцепрем'єр-міністра України Костянтина Грищенка.

З жовтня 2013 року він змінив державну службу на роботу у недержавному секторі. Кулеба став головою правління Фонду культурної дипломатії UART. Однак у червні 2014 повернувся на роботу в міністерство закордонних справ на запрошення міністра Павла Клімкіна.