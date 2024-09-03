Таку інформацію на тлі кадрових змін серед високопосадовців повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. За його словами, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

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Стефанішина подала у відставку

До Верховної Ради надійшла заява від віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку,

– написав Стефанчук.

Український посадовець також додав відповідне фото вищезгаданої заяви.



Ольга Стефанішина написала заяву на звільнення / Фото Руслана Стефанчука

Нагадаємо, що Ольгу Стефанішину призначили віцепрем’єр-міністром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції ще 4 червня 2020 року. За таке рішення проголосували 255 депутатів Верховної Ради.

До цього з березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів. У грудні 2017 року призначена на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

У 2019 році, після звільнення з Урядового офісу, Стефанішина певний час працювала в юридичному бізнесі. Того ж року балотувалася у Верховну Раду за списками партії "Українська стратегія Гройсмана", однак до парламенту не потрапила.

До слова, в Офісі президента розпочалися обіцяні раніше кадрові зміни. Стало відомо про звільнення одного з заступників Єрмака. Так, указом президента України Володимира Зеленського було звільнено Ростислава Шурму.