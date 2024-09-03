В етері 24 Каналу юрист Центру протидії корупції Роман Колюхов сказав, який може бути механізм повернення Дмитрука в Україну та притягнення до відповідальності. Зазначимо, що суд заочно призначив запобіжний захід нардепу у вигляді тримання під вартою.

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Що повинна зробити Україна, щоб повернути Дмитрука

Насправді цей механізм прописаний в Кримінально-процесуальному кодексі. Це окремий розділ, який передбачає міжнародну співпрацю України з іншими державами.

З останніх новин відомо, що Державне бюро розслідувань вже звернулося із запитом про оголошення в міжнародний розшук Дмитрука. Це означає те, що в перспективі це може завершитися його затриманням за кордоном й все ж таки теоретично поверненням в Україну.

Юрист Центру протидії корупції припустив, яким чином Дмитруку вдалося попросити в Молдові про тимчасовий прихисток, якщо в Україні на нього вже була заведена справа.

Мені здається, що Дмитрук не перший такий,

– сказав Колюхов.

Згадайте, скандально відомого екссуддю Дніпровського райсуду Києва, що ухвалював рішення проти Автомайдану Миколу Чауса, якого зараз судять. Він також опинився в Молдові й просив там прихисток. У результаті повернувся на територію України й зараз перебуває на лаві підсудних.

Є різні сценарії та можливості. Загалом Дмитрук так само може опинитися на лаві підсудних в Україні. Для цього потрібно, щоб Україна застосувала всі правові механізми, які передбачені українським й міжнародним законодавством, аби іноземні держави, на території яких перебуватиме Дмитрук, сприяли в затриманні нашого народного депутата й поверненні його до України,

– додав юрист ЦПК.

На його думку, варто акцентувати не так на тому, чи фізично людина перебуває в Україні, як на тому, чи ухиляється вона від виконання покладених на неї процесуальних обов'язків в певному кримінальному провадженні. Наприклад, якщо суд видає дозвіл на здійснення спеціального судового провадження й особа засуджується заочно, то все ж таки в майбутньому вона може понести покарання.