Об этом в соцсетях сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Заметим, что об этом стало известно на фоне многочисленных кадровых изменений.

Смотрите также Вице-премьер Ольга Стефанишина подала в отставку

Кулеба подал в отставку

В Верховную Раду поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке,

– написал Стефанчук.

По его словам, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний. Также украинское чиновник добавил соответствующее фото документа.



Дмитрий Кулеба подал в отставку / Фото Руслана Стефанчука

Накануне собеседники "Украинской правды" в команде президента сообщили, что под увольнение может попасть и глава МИД Дмитрий Кулеба. Отмечалось, что с кандидатурой на место еще определяются. Наиболее вероятная замена – первый замглавы МИД Андрей Сибига.

Что известно о Кулебе как о министре иностранных дел

Напомним, что Дмитрий Кулеба был назначен министром иностранных дел на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта 2020 года. Тогда же предыдущего главу МИД Вадима Пристайко отправили в отставку.

До этого Кулеба был вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. До назначения на должность в правительстве он занимал должность постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Интересно, что в 2003 году Дмитрий Кулеба начинал свою дипломатическую карьеру в Министерстве иностранных дел Украины в должности атташе Службы главного юридического советника. Через два года стал третьим секретарем управления юридического обеспечения МИД Украины.

Позже он работал в секретариате министра иностранных дел Украины, где отвечал за связи с общественностью и вопросы многосторонней дипломатии, в частности председательство Украины в Комитете министров Совета Европы. В 2013 году Кулеба занял должность советника вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко.

С октября 2013 г. он сменил государственную службу на работу в негосударственном секторе. Кулеба стал председателем правления Фонда культурной дипломатии UART. Однако в июне 2014 года вернулся на работу в министерство иностранных дел по приглашению министра Павла Климкина.