Собеседники "Украинской правды" в команде президента сообщили, что под увольнение может попасть и глава МИД Дмитрий Кулеба.

С кандидатурой на его место еще определяются. Наиболее вероятная замена – первый заместитель главы МИД Андрей Сибига.