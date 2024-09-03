Она занимала пост Вице-премьера – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Свое увольнение Верещук также прокомментировала перезагрузкой в правительстве.

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Что известно об отставке Верещук

Ирина Верещук в своем телеграм-канале рассказала, что после почти трех лет в правительстве она подала заявление об отставке. Вице-премьер-министр поблагодарила за доверие президенту, а также за сотрудничество главе Кабмина и другим министрам.

Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и преданность делу!

– написала она.

Верещук также отметила, что она продолжает служить украинскому народу.

Заявление Верещук также обнародовал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он отметил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Вице-премьер-министра – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук И.А. об отставке", – написал Стефанчук.



Заявление Ирины Верещук об отставке / Фото из фейсбука Руслана Стефанчука

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