Вона обіймала пост Віцепрем'єрки – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Своє звільнення Верещук також прокоментувала перезавантаженням в уряді.
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Що відомо про відставку Верещук
Ірина Верещук у своєму телеграм-каналі розповіла, що після майже трьох років в уряді вона подала заяву про відставку. Віцепрем'єр-міністр подякувала за довіру президенту, а також за співпрацю главі Кабміну та іншим міністрам.
Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі!
– написала вона.
Верещук також наголосила, що вона продовжує служити українському народові.
Заяву Верещук також оприлюднив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він зазначив, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.
"До Верховної Ради України надійшла заява від Віцепрем'єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук І.А. про відставку", – написав Стефанчук.
Заява Ірини Верещук про відставку / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука
Скільки членів уряду подали у відставку 3 вересня
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук ввечері 3 вересня повідомив, що до парламенту надійшли заяви від 3 міністрів про відставку. Мовилося про голову Мінпрому Олександра Камишіна, очільника Мін'юсту Дениса Малюськи та глави Міндовкілля Руслана Стрільця.
- Окрім цього, до Стефанчука надійшла заява про звільнення від Голови Фонду державного майна України Віталія Коваля. Усі заяви мають розглянути на найближчих пленарних засіданнях.
- Пізніше стало відомо, що заяву про відставку також подала і віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Цю посаду вона обіймала понад 4 роки.