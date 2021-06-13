Стрілянина в Клівленді сталась вночі на вулицях містах. Поки що поліції не вдалось ідентифікувати жертв стрільця.

Раніше У Джорджії сталася стрілянина: 8 поранених, серед них – 2-річний хлопчик

У Клівленді загинули 3 чоловіків

Чоловік, якому близько 40 років, помер на місці. Ще двом чоловікам у лікарні не вдалось врятувати життя.

Серед потерпілих троє жінок, усі вони – госпіталізовані.Одній з пацієнток куля потрапили в голову, іншим двом – в ноги. Серед поранених – ще й чоловік, деталі про його стан невідомі.

У Цинциннаті госпіталізували двох дітей

Тим часом у Цинциннаті теж стріляли. Серед 4 поранених – двоє дітей, віком 6 та 8 років. Вони – у лікарні, один з них у важкому стані. Ще двом потерпілим чоловікам – 18 та 19 років. Правоохоронці повідомляють, що ймовірно, стрільців було двоє.

У Техасі відкрили стрілянину в розважальному центрі

Зазначимо, що 12 червня чоловік відкрив вогонь у розважальному центрі Остіна, що у Техасі. Поранення отримали 13 осіб, з них 2 – у важкому стані. Наразі правоохоронці вивчають усі обставини злочину, експерти займаються відеозаписами з камер спостереження.