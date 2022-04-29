Из-за санкций ЕС россиянам грозит дефицит колбас и сосисок: какой запас времени у них есть

Санкционная политика может спровоцировать дефицит колбас и сосисок в России. Все из-за решения Евросоюза запретить поставки искусственных колбасных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов в страну-агрессора.

ЕС сообщил об этом решении еще в начале апреля. Запрет вступит в силу с 10 июля 2022 года. Компании государства-агрессора, которые успели пополнить свои запасы, смогут продержаться благодаря этому ориентировочно три месяца. Об этом сообщают российские СМИ.

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России грозит дефицит сосисок и колбас

Следовательно, российские компании, работающие в этой сфере, предупреждают о возникновении потенциального дефицита колбас и сосисок уже через 2 – 3 месяца. В 2021 году на долю Евросоюза приходилось около 73% импорта колбасных оболочек, которые используют для производства колбасных изделий.

Эти компоненты придают им форму и защищают от воздействия окружающей среды. В число крупнейших поставщиков входили:

Испания,

Германия,

Франция,

Бельгия,

Польша.

В связи с введенными санкциями ЕС у российских мясоперерабатывающих заводов вскоре возникнут проблемы из-за отсутствия необходимого объема оболочек для разных видов колбас. Речь идет о среднесрочной перспективе.

Российские производители не смогут в полной мере удовлетворить спрос, а отсутствие упаковочных материалов и компонентов приведет к значительному сокращению ассортимента колбасных изделий. В то же время, единственный крупный производитель многослойной полиамидной оболочки в российском Ростове-на-Дону не обладает необходимыми мощностями для удовлетворения спроса на общегосударственном уровне.

Кроме того, это производство в ближайшее время столкнется с отсутствием компонентов для обеспечения работы, ведь львиная доля из них – импорт из Европы. По состоянию на сегодняшний день этот завод уже не способен производить некоторые виды оболочек для сосисок.

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