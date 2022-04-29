Сегодня днем колонна с жителями Русской Лозовой в сопровождении украинских военных въехала в Харьков. Украинцев разместят в безопасных местах.
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Что происходило с жителями Русской Лозовой во время оккупации
Эвакуированные жители рассказывают, что с 24 февраля они остались без света и гуманитарной помощи, прятались в погребах. Оккупанты проверяли документы, забирали у людей автомобили и охотничье оружие.
Они нам говорили, у вас одна дорога есть – в Россию, в Белгород. Если попытаетесь проехать в Харьков, мы откроем огонь,
– рассказал Михаил, который провел 2 месяца в оккупации российских войск.
Сегодняшнюю эвакуацию объявили из-за возможных ударов россиян и последующих провокаций. Как объяснил представитель подразделения "Kraken" Константин Немичев, оккупанты усиливают обстрелы утраченных территорий.
Во время проведения операции украинские воины эвакуировали в безопасное место более 600 мирных жителей села, которых российские оккупанты держали в заложниках,
– написало ГУР.
По их информации, из Русской Лозовой эвакуировали более 600 человек.
Русская Лозовая в Харьковской области: что известно
- Село Русская Лозовая является одним из самых больших в пригороде Харькова. Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков – Белгород.
- Уничтожив живую силу и технику оккупантов, подразделение военной разведки Украины взяло населенный пункт под свой контроль.
- Разведчики обезопасили харьковчан от дальнейших артиллерийских обстрелов вражеской артиллерии с северной стороны города, ведь именно из Русской Лозовой оккупанты прицельно уничтожали объекты инфраструктуры и гражданские дома в Харькове.