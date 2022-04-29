Сьогодні удень колона з мешканцями Руської Лозової у супроводі українських військових в'їхала у Харків. Українців розмістять у безпечних місцях.

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Що відбувалося з мешканцями Руської Лозової під час окупації

Евакуйовані жителі розповідають, що з 24 лютого вони залишилися без світла та гуманітарної допомоги, ховалися у погребах. Окупанти перевіряли документи, забирали у людей автомобілі й мисливську зброю.

Вони нам казали, у вас одна дорога є – до Росії, в Бєлгород. Якщо спробуєте проїхати до Харкова, ми відкриємо вогонь,

– розповів Михайло, який провів 2 місяці в окупації російських військ.

Сьогоднішню евакуацію оголосили через можливі удари росіян та подальші провокації. Як пояснив представник підрозділу "Кraken" Костянтин Немічев, окупанти посилюють обстріли втрачених територій.

Під час проведення операції українські воїни евакуювали у безпечне місце понад 600 мирних мешканців села, яких російські окупанти тримали в заручниках,

– написало ГУР.

За їхньою інформацією, з Руської Лозової евакуювали понад 600 людей.

Евакуація жителів села Руська Лозова / Фото Сергій Козлов (Суспільне)