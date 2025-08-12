Из-за непланового изъятия средств из бюджета Киева потеряли бы военные, бюджетники, ВПЛ – Продан

Власть пыталась забрать из бюджета Киева 8 млрд грн не на финансирование ВСУ, а на другие нужды. Это привело бы к уменьшению помощи военным от общины столицы, также пострадали бы учителя, медики и переселенцы, которые обосновались в Киеве.

Об этом заявила советник председателя Ассоциации городов Украины Виталия Кличко, народный депутат VII и VIII созывов Оксана Продан в колонке на "Украинской правде".

Ряд народных депутатов при рассмотрении правительственного законопроекта о перераспределении средств для финансирования ВСУ предложили забрать у киевлян около 8 млрд гривен. При этом забирали не для военных, а на Укрзализныцю или в общий фонд – куда угодно, лишь бы забрать из бюджета Киева. Не для военных, но точно от военных. В бюджете Киева запланировано 9,9 млрд гривен на помощь военным подразделениям плюс 1,5 млрд гривен на защитные сооружения. Изъятие поступлений из бюджета Киева автоматически уменьшит помощь военным, ведь средства предусмотрены при условии выполнения бюджета,

– сообщила Оксана Продан.

По ее словам, перераспределение расходов городского бюджета приведет также к уменьшению выплат учителям и медикам из бюджета города. И заберет средства у людей, которые выехали из родных общин и проживают в Киеве как ВПЛ, других социально уязвимых категорий.

"На социальную защиту в Киеве предусмотрено в 2025 году 9,9 млрд гривен, для всех категорий по различным программам – ВПО, детям с инвалидностью, ветеранам, членам семей погибших, пропавших без вести, тех кто в плену, киевлянам в сложных жизненных обстоятельствах. Киев дополнительно помогает около миллиона человек. У каждого из миллиона киевлян государство может забрать живые деньги в случае изъятия налога на прибыль из бюджета Киева", – отметила советник председателя АГУ.

Советник Кличко также добавила, что в случае изъятия из доходной части бюджета Киева 10% налога на прибыль необходимо предусмотреть дополнительное включение в доходы Киева 24% НДФЛ, чтобы обеспечить поступления как у всех других общин – 64%.

Уменьшение помощи военным и уменьшение доходов жителей Киева, других громад из зоны активных боевых действий никоим образом не поможет Украине побеждать агрессора. А значит, Верховная Рада Украины приняла единственное правильное решение 31 июля 2025 года – оставила деньги киевлянам, проголосовала за законопроект №13573 и выделила 412,3 млрд гривен на денежное обеспечение и снабжение военных,

– резюмировала Оксана Продан.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины в июле собиралась проголосовать за законопроект 13439-3 о внесении изменений в госбюджет. Им, в частности, предполагалось забрать из доходной части столичного бюджета поступления от 10% налога на прибыль – 8 млрд грн.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что это делается с политической целью, и призвал народных депутатов не лишать Киев средств для медобслуживания, образования, соцвыплат и помощи защитникам.