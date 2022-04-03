Из-за войны в Украине погибли 158 детей, еще больше 400 – пострадали
Источник:Офис Генерального прокурора
С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали, по меньшей мере, 416 детей. Официально количество детей-жертв за последние сутки не изменилось – 158 погибших.
Это не окончательные данные
В то же время возросло количество раненых – их больше 258. Впрочем, эти данные не окончательные, так как в местах ведения активных боевых действий установить точное количество пострадавших пока невозможно.
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Это, прежде всего, Мариуполь, отдельные территории Киевской, Черниговской и Луганской областей.
Больше всего погибло детей – в Киевской области
По официально установленным ювенальными прокурорами данным наибольшее число пострадавших детей:
- в Киевской – 75,
- Донецкой – 73,
- Харьковской – 56,
- Черниговской – 47,
- Николаевской – 32,
- Луганской – 31,
- Запорожской – 22,
- Херсонской – 29,
- у города Киев – 16,
- Сумской – 16,
- Житомирской – 15 областях.
Напомним, что 30 марта в результате обстрела поселка в Баштанском районе Николаевской области получила тяжелые ранения 14-летняя девочка.
Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.
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