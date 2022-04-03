Из-за войны в Украине погибли 158 детей, еще больше 400 – пострадали

3 апреля 2022 , 08:58
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Источник:

Офис Генерального прокурора

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали, по меньшей мере, 416 детей. Официально количество детей-жертв за последние сутки не изменилось – 158 погибших.

Это не окончательные данные

В то же время возросло количество раненых – их больше 258. Впрочем, эти данные не окончательные, так как в местах ведения активных боевых действий установить точное количество пострадавших пока невозможно.

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Это, прежде всего, Мариуполь, отдельные территории Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Больше всего погибло детей – в Киевской области

По официально установленным ювенальными прокурорами данным наибольшее число пострадавших детей:

  • в Киевской – 75,
  • Донецкой – 73,
  • Харьковской – 56,
  • Черниговской – 47,
  • Николаевской – 32,
  • Луганской – 31,
  • Запорожской – 22,
  • Херсонской – 29,
  • у города Киев – 16,
  • Сумской – 16,
  • Житомирской – 15 областях.

Напомним, что 30 марта в результате обстрела поселка в Баштанском районе Николаевской области получила тяжелые ранения 14-летняя девочка.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.

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Автор: Анастасія Лукашевська