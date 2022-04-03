Через війну в Україні загинули 158 дітей, ще понад 400 постраждали

3 квітня 2022 , 08:54
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Джерело:

Офіс Генерального прокурора

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали щонайменше 416 дітей. Офіційно кількість дітей-жертв за останню добу не змінилася – 158 загиблих.

Це не остаточні дані

Водночас зросла кількість поранених – їх понад 258. Втім, ці дані не є остаточними, адже в місцях ведення активних бойових дій встановити точну кількість постраждалих наразі неможливо. 

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Це передусім – Маріуполь, окремі території Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Найбільше загинуло дітей на Київщині

За офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей:

  • у Київській – 75,
  • Донецькій – 73,
  • Харківській – 56,
  • Чернігівській – 47,
  • Миколаївській – 32,
  • Луганській – 31,
  • Запорізькій – 22,
  • Херсонській – 29,
  • у міста Київ – 16,
  • Сумській – 16,
  • Житомирській – 15 областях.

Нагадаємо, що 30 березня внаслідок обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області отримала тяжкі поранення 14-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.

Маємо знати – Дівчинка з Маріуполя розповіла про життя у "пеклі" у відео-щоденнику: дивитись відео

 

Автор: Анастасія Лукашевська