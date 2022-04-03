Через війну в Україні загинули 158 дітей, ще понад 400 постраждали

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали щонайменше 416 дітей. Офіційно кількість дітей-жертв за останню добу не змінилася – 158 загиблих.

Це не остаточні дані

Водночас зросла кількість поранених – їх понад 258. Втім, ці дані не є остаточними, адже в місцях ведення активних бойових дій встановити точну кількість постраждалих наразі неможливо.

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Це передусім – Маріуполь, окремі території Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Найбільше загинуло дітей на Київщині

За офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей:

у Київській – 75,

Донецькій – 73,

Харківській – 56,

Чернігівській – 47,

Миколаївській – 32,

Луганській – 31,

Запорізькій – 22,

Херсонській – 29,

у міста Київ – 16,

Сумській – 16,

Житомирській – 15 областях.

Нагадаємо, що 30 березня внаслідок обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області отримала тяжкі поранення 14-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.

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