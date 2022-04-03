В ЮНІСЕФ коротко розповіли історію про 12-річного Сашу, який розлучився зі своїми батьками та дідусем. Вони перевезли хлопчика в безпечне місце, а самі залишилися вдома в селі під Луганськом.

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Саша пригадав нещодавню розмову з батьками. Всього за кілька хвилин в трубці пролунала велика кількість вибухів

Ми розмовляли 6 хвилин – і за цей час пролунало 15 вибухів, – згадує хлопчик.

Фото UNICEF

Нагадаємо, через війну в Україні, яку розв’язала Росія, вже загинуло 158 дітей. Понад 400 – постраждали.

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