Аліна Стайловська зуміла врятувати себе та рідних після трьох тижнів в облозі. Про страхи, які її сім'я пережила в Маріуполі, вона розповіла у блозі.

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Після двох тижнів у сховищі діти побачили замість сонця жахіття

Жінка розповідає, що в один із днів у місті було порівняно тихо. Обстріли якщо й чулися, то десь далеко, не в їхньому районі. Тож вона вперше за два тижні вивела своїх дітей надвір, щоб вони побачили сонце та подихали відносно свіжим повітрям.

Молодша донька волонтерки ходила біля будинку та лічила трупи: скільки цілих, а скільки – половин і частинами. Жінка зізнається, що вони були скрізь. На землі буквально не залишалося живого місця: або труп, або яма від авіаудару.

Потім вона запитала: "Мамо, я не розумію, чому у свої 10 років я маю все це бачити?. Я не знала, що відповісти,

– зізнається вона.

Наразі жінка з рідними у безпеці. Після трьох тижнів перебування в облозі вони зуміли вибратися з Маріуполя. Але, зізнається Аліна Стайловська, її дітям досі сняться російські танки, обстріли та війна. А вона сама досі прокидається о 4 ранку.

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