Журналісти поспілкувалися з тренеркою загиблої гімнастки Анастасією Мещаненковою. Вона розповіла, що перед війною вони з Катею Дяченко готувалася до виступу на Кубку Дерюгіних, однак плани зруйнували окупанти.

Нагадаємо У блокадному Маріуполі після обвалу будинку загинула юна українська гімнастка Дяченко

Катя планувала поїздку на змагання в Іспанії

Востаннє Анастасія Мещаненкова бачилася з Катею 23 лютого. Останнє, що юна гімнастка сказала їй – "Дякую за тренування". Наступного дня вони знову мали зустрітися, але почалася війна.

Маріуполь опинився у блокаді окупантів. Тренерка розповіла, що виїхати з міста було неможливо, тільки сміливці на власних авто намагалися виїхати. Так ризикнула і Мещаненкова. А от Катя та її родина залишилися в Маріуполі.

Тренерка згадує, що Катя Дяченко була талановитою та перспективною гімнасткою. Після виступу на Кубку Дерюгіних, вони мали почати підготовку до змагань в Іспанії.

"Це була дуже світла дівчинка, щира. Не по роках розвинена, розумна. Її всі любили, а малюки просто обожнювали. Вона була дуже перспективною гімнасткою, я завжди говорила, що вона стане тренеркою та виховає ще олімпійських чемпіонок. Вона завжди на змаганнях виступала так, ніби це Олімпійські ігри, емоційно, яскраво, з високо піднятою головою, я завжди називала її "зірка моя", – згадує Мещаненкова.

Є надія, що мама та брат живі

Окупанти зруйнували будинок, у якому жила родина юної гімнастки. На очах у матері стіна впала на її чоловіка та доньку, через що ті загинули. Вона та її син потрапили до лікарні. Через кілька днів окупанти розбомбили і її.

Зараз друзі шукають Марину та Артема Дяченків у списках евакуйованих, та поки що безрезультатно. Попри те вони сподіваються, що мама та її син вижили.

У нас досі є надія, що вони змогли врятуватися. Ми переглядаємо списки евакуйованих, але поки їх там не знайшли. Проте росіяни маріупольців, які зараз залишилися серед живих, примусово вивозять до Донецька. Даних про цих людей у нас немає. Але надія ще є, що Марина та Артем живі,

– розповіла Мещаненкова.

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