Журналисты пообщались с тренером погибшей гимнастки Анастасией Мещаненковой. Она рассказала, что перед войной они с Катей Дьяченко готовились к выступлению на Кубке Дерюгиных, однако планы разрушили оккупанты.

Напомним В блокадном Мариуполе после обвала дома погибла юная украинская гимнастка Дьяченко

Катя планировала поездку на соревнования в Испании

В последний раз Анастасия Мещаненкова виделась с Катей 23 февраля. Последнее, что юная гимнастка сказала ей – "Спасибо за тренировку". На следующий день они снова должны были встретиться, но началась война.

Мариуполь оказался в блокаде оккупантов. Тренер рассказала, что выехать из города было невозможно, только смельчаки на собственных авто пытались выехать. Так рискнула и Мещаненкова. А вот Катя и ее семья остались в Мариуполе.

Тренер вспоминает, что Катя Дьяченко была талантливой и перспективной гимнасткой. После выступления на Кубке Дерюгиных, они должны были начать подготовку к соревнованиям в Испании.

"Это была очень светлая девочка, искренняя. Не по годам развита, умна. Ее все любили, а малыши просто обожали. Она была очень перспективной гимнасткой, я всегда говорила, что она станет тренером и воспитает еще олимпийских чемпионок. Она всегда на соревнованиях выступала так, будто это Олимпийские игры, эмоционально, ярко, с высоко поднятой головой, я всегда называла ее "звезда моя", – вспоминает Мещаненкова.

Есть надежда, что мама и брат живы

Оккупанты разрушили дом, в котором жила семья юной гимнастки. На глазах у матери стена упала на ее мужа и дочь, из-за чего те погибли. Она и ее сын попали в больницу. Через несколько дней оккупанты разбомбили и ее.

Сейчас друзья ищут Марину и Артема Дьяченко в списках эвакуированных, но пока безрезультатно. Несмотря на это они надеются, что мама и ее сын выжили.

У нас до сих пор есть надежда, что они смогли спастись. Мы просматриваем списки эвакуированных, но пока их там не нашли. Однако россияне мариупольцев, которые сейчас остались в живых, принудительно вывозят в Донецк. Данных об этих людях у нас нет. Но надежда еще есть, что Марина и Артем живы,

– рассказала Мещаненкова.

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