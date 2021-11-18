Как избежать выгорания в декрете: полезные рекомендации психолога для родителей

Один из ключевых секретов успеха для сохранения здоровых отношений в семье – помнить, что представление об "идеальных родителях" портит жизнь и родителям, и детям.

Не существует никаких универсальных рецептов, которые помогут правильно любить своего ребенка, или точно сделать его счастливым. Об этом 24 каналу рассказала образовательный психолог, член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью Ани Леонила Иоселиани.

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Что предшествует выгоранию

Один из факторов, которые могут вызвать психологическое выгорание – попытки соответствовать причудливым идеалам родительства. Хотя быть идеальной мамой или папой или как-то "правильно" любить своего ребенка невозможно.

Любовь – очень абстрактное понятие, которое меняется от человека к человеку. Важно относиться к ребенку с уважением. Если мы уважаем ребенка, его потребности, учитываем его мнение, тогда сможем правильно направить свою любовь. Если мы принимаем ребенка таким, каким он есть, не мешаем ему получить собственный опыт и стараемся помочь дополнительно освоить навыки, необходимые для жизни в большом социуме, тогда все будет окей. Ани Леонила Иоселиани Член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью

Психолог отметила, что ключевой нюанс для родителей во время воспитания ребенка – много, очень много терпения. Но если они чувствуют, что больше нет ни терпения, ни сил – это нормально.

Каждый имеет свой запас энергии, но в какой-то момент он буквально должен закончиться. Это – не просто нормально, это прекрасно. Это значит, что родители могут показать, каково оно – быть живым человеком,

– говорит Иоселиани.

Она объяснила, что ребенок должен воспринимать маму или папу именно как человека. Это будет означать, что родители справились с воспитанием, "научили ребенка сочувствовать другим, научили его эмпатии, мы научили ребенка уважать нас, так же как мы уважаем его". Однако в любом случае родители не должны бояться выглядеть неидеальными.



По словам психолога, все мамы и дети разные, поэтому не стоит искать идеал / Фото Pixabay

Специалист рассказала, что существуют понятия, которые портят жизнь семьям.

"Идеальная мама" – это самое ужасное понятие, которое портит жизнь детям и мамам. Идеальной мамы не существует. У каждого ребенка есть своя мама. Все мамы разные, все дети разные. У всех разные потребности. Нужно это принять и позволить себе быть прежде всего человеком. Не нужно быть супергероиней,

– пояснила она.

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Как облегчить себе родительство

По словам Иоселиани, для того, чтобы молодые родители могли облегчить себе жизнь, нужно помнить несколько рекомендаций:

Не молчите, если плохо. Когда есть ощущение, что все ужасно и больше нет сил, стоит на несколько минут занять ребенка мультиком, раскраской или игрушкой. Выйти в другую комнату, покричать в подушку, поплакать, справиться с собственными негативными эмоциями и вернуться к ребенку.

Прокричались, вернулись, объяснили ребенку, почему мама плакала. Важно, чтобы ребенок понимал: нормально, если мама плачет, когда плохо. Если ребенок никогда не видит, что мама или (что хуже) папа плачет, создается иллюзия, которая потом очень горько разобьется. Если ребенка не научили, как справляться с тем, что отцу плохо, то столкнувшись с этим, он испугается,

– уточнила психолог.

Не бойтесь просить о помощи. Если родители с чем-то не справляются или чувствуют, что их ресурса на все не хватает – стоит обратиться за помощью. Любой.

плакать перед ребенком – это нормально, но ждать, что ребенок должен вас успокоить, когда вы плачете – это плохо. Не нужно перекладывать ответственность на ребенка за свое благосостояние ни в коем случае. Но если что-то случилось, и мы хотим плакать, можно поплакать, потом объяснив ребенку, почему это случилось.



По словам психолога, в случае необходимости стоит обращаться за помощью / Фото Pixabay

Это не значит, что нужно нанять няню, чтобы она воспитала наших детей. Если есть возможность попросить кого-то убрать или приготовить ужин, чтобы вы имели возможность поиграть с ребенком – используйте ее. Возможно, кто-то может погулять час с ребенком, чтобы вы имели возможность отдохнуть. В США говорят: "It takes to village a raise a child" – чтобы вырастить ребенка нужна вся деревня. Поэтому просить о помощи – это нормально,

– подчеркнула психолог.

если есть бабушки и дедушки, которые имеют желание и силы помогать с детьми – прекрасно! Но они должны помогать только тогда, когда их об этом просят. "Если, например, бабушка, объясняет, что я "плохая мать", потому что "что-то делаю не так", то я прекращаю такие рассказы. Только потому, что она бабушка, она не имеет никакого права вмешиваться в воспитание моего ребенка. То, что у нас условно называют хорошим воспитанием, не всегда идет нам на пользу. Есть вещи, которые нельзя позволять", – рассказала Ани Леонила Иоселиани.

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Не забывайте о собственных потребностях.

Каждый человек, даже мама, имеет право на собственные потребности, желания и эмоции. Их нужно удовлетворять, чтобы полноценно выполнять свои родительские функции,

– отметила специалист.

В этом вопросе всегда уместно вспоминать аналогию, к которой часто прибегают психотерапевты: во время аварийной ситуации в самолете кислородную маску нужно сначала надеть на себя, а потом – на ребенка.