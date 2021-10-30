Образовательный психолог, член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью Ани Леонила Иоселиани рассказала 24 каналу, для чего нужно такое "эмоциональное" воспитание и с чего его лучше начинать. Подробнее – читайте в материале.

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Обратить внимание на эмоции

По словам специалиста, главное – запомнить, что воспитание навыка понимания эмоций – это процесс, который должен происходить постоянно.

Человек, независимо от того, есть ли у него дети, должен всегда обращать внимание на свои эмоции. Это – аксиома. Когда мы говорим о мамах, их главная задача – воспринимать ребенка полноценным человеком еще с момента рождения. Важнейшие базовые потребности и схемы поведения у детей закладывают с рождения. Неважно, помнит это ребенок или нет. Ани Леонила Иоселиани Образовательный психолог, член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью

По словам психолога, этот полноценный, хоть и миниатюрный, человек начинает познавать мир с момента рождения. Процесс воспитания эмоций должен начинаться тогда же.

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Ребенок не видит цветов и перспективы. Но мы показываем ему различные фигурки, даем кубики, чтобы он понимал, что мы живем в цветном 3D-мире. Мы много времени тратим на физическое развитие ребенка. Но часто забываем, что психологический фон у ребенка тоже есть с рождения. Думать, будто дети не понимают, что происходит вокруг них – ошибка. Напротив, дети очень умные,

– подчеркнула она.



Психологический фон у ребенка есть с рождения / Фото Pixabay

С чего начать воспитывать эмоции

Первый шаг воспитания эмоций – лейблинг.

С малых лет мы начинаем ставить ярлыки на те эмоции, которые видит ребенок. Чтобы он начинал изучать специфические слова, которые будут обозначать эмоции. Так ребенку легче строить ассоциации между теми проявлениями различных эмоций, которые бурлят вокруг, и словами, которыми эти эмоции называются,

– рассказала эксперт.

Если мы видим, что ребенок плачет, говорим: "Ты сейчас расстроился". Если мама радуется – объясняем, почему мама радуется. Каждый раз, когда ребенок видит или проявляет какую-то эмоцию, мы стараемся ее назвать и объяснить. Вообще, по словам Ани Иоселиани, первые годы мама, как радио, говорит постоянно – называет и объясняет все.

По ее словам, ребенка можно чему-то научить только двумя способами:

методом подражания;

методом ассоциации.

Это означает, что родители должны выстраивать для них ассоциации, которые помогут познать мир. Они всегда должны помнить, что ребенок повторяет за ними абсолютно все. Поведение и способы проявления эмоций – в том числе.

Если ребенок никогда не видел, как кричат, настаивая на своем, он никогда не будет использовать крик для достижения цели. Он немного покричит чисто на инстинктах и перестанет. Потому что будет знать: не нужно кричать, требуя чего-то, если можно просто попросить: "Мама, можно мне "Киндер"?

– пояснила психолог.

При этом она отмечает: дети всегда за нами наблюдают. Они видят, слышат, чувствуют, понимают и повторяют абсолютно все. Однако этот момент не должен пугать родителей, ведь ребенок должен понять, что мама и папа – обычные люди, а не роботы.

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Второй этап – понять себя

В возрасте от 2 до 4 лет можно переходить на следующий этап, когда ребенок начинает сам учиться распознавать эмоции. Переход следует начинать тогда, когда ребенок уже умеет разговаривать и имеет достаточный словарный запас.

Каждый ребенок может нам сказать, что у него болит животик. Если ребенок не может объяснить словами, он может показать, где болит. Но когда ребенку плохо эмоционально, когда он чувствует эмоционально что-то, он не всегда может это показать. Поэтому мы спрашиваем: "Что ты чувствуешь?". Иногда дети не знают ответа. Тогда мы пытаемся это выяснить,

– рассказала Ани Иоселиани.

Например, ребенок чувствует раздражение. Это – сложное слово и сложное явление. Это не злость, не страх, это очень специфическая эмоция. Дети часто ее чувствуют, особенно когда пытаются освоить новые навыки.



С ребенком нужно общаться / Фото Pixabay

Мы замечаем, что ребенок раздражен и ему дискомфортно. Спрашиваем: "Что ты сейчас чувствуешь?". Ребенок, условно, отвечает, что злость. Мы говорим: "Да. Но я вижу, у тебя не получается закрасить раскраску. Возможно, ты злишься, что у тебя не получилось?" Ребенок соглашается. Мы продолжаем: "Кажется, ты сейчас чувствуешь раздражение. У тебя что-то не получилось и тебе стало неприятно. Это называется раздражение. Давай вместе попробуем раскрасить и сделаем так, чтобы у тебя получилось,

– добавила психолог.

Она подчеркнула, что каждый раз, когда ребенок пытается рассказать о каких-то своих эмоциях, сказать, что ему дискомфортно или радостно, – это нельзя игнорировать.

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"Наоборот, мы обсуждаем это и закрепляем: "Я рада, что ты сейчас радуешься!" Или "Мне очень жаль, что тебе сейчас плохо, но сделаем что-то хорошее, чтобы нам стало лучше". Игнорировать нельзя", – уточнила Иоселиани.

Третий этап – понять других

Учить ребенка распознавать эмоции в других людях также следует с ближайшего окружения и на ежедневных бытовых примерах.

Например, папа пришел домой. У него был длинный день на работе. Он устал и голоден. Мы видим папу и говорим: "Как ты думаешь, что папа сейчас чувствует?" Ребенок говорит, что папа устал. Мы подкрепляем: "Да, папа устал. У него был сложный день. Папа голодный, давай сейчас все вместе сядем ужинать",

– говорит психолог.

Это обучение не заканчивается в течение жизни и является огромной работой, ведь разговор с ребенком начинается с рождения. Однако, если вы еще не начали этот разговор, – начать никогда не поздно.