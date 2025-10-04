Недавно сеть всколыхнул инцидент с избиением велосипедиста в Подольском районе Киева. Водитель Mercedes Benz G-500 напал на 40-летнего мужчину из-за замечания по парковке, а затем оставил его без сознания на обочине.

О состоянии пострадавшего рассказала его подруга Владислава, передает 24 Канал со ссылкой на "Мы Украина". Она считает первое решение суда по делу несправедливым.

Что решил суд по делу об избиении?

По данным полиции, нарушитель припарковался на велосипедной полосе, чем заблокировал движение владельцу двухколесного транспорта. После замечания водитель автомобиля избил мужчину и оттащил его без сознания на обочину.

В субботу, 4 октября, состоялся первый суд по делу. Кроме умышленного тяжкого телесного повреждения, фигуранту вынесли еще одно подозрение – оставление пострадавшего в опасности.

Обратите внимание! По данным СМИ, нападающим является 44-летний Александр Хилик – обвиняемый по делу о закупке зимней формы для Киевской ТрО на 25 миллионов гривен.

Сторона обвинения просила применить меру пресечения в виде содержания под стражей, однако суд решил отпустить нападавшего на ночной домашний арест.

Подруга пострадавшего пришла на заседание, чтобы проследить за его ходом. Она считает решение "несправедливым", поскольку из-за комендантского часа "мы все на ночном домашнем аресте".

А человек, который нанес таких тяжелых травм, а после того еще и бросил человека просто умирать на обочине – он должен быть закрыт и не общаться с другими людьми, потому что этот человек опасен,

– подчеркнула Владислава.

В каком состоянии пострадавший велосипедист?

По словам подруги велосипедиста Антона, он не сможет работать минимум полгода, а последствия избиения – "на всю жизнь".

Врачи сказали, что они не могут пока давать прогнозов ... но это очень серьезные последствия, даже если рассосется это кровоизлияние, все равно может быть и эпилепсия, и что угодно,

– отметила Владислава.

Она также рассказала другие детали. В частности, о личности нападавшего и другие подробности друзья и родные пострадавшего узнали только после того, как полиция сообщила о задержании фигуранта. Тогда же они увидели видео инцидента.

Женщина убеждает, что подозреваемый не выходил на связь ни в публичном пространстве, ни лично, чтобы извиниться или оказать какую-то помощь.

Когда мы увидели это видео с кучей ударов по голове, мы были все в шоке. И Антон это увидел. Он просто был шокирован. И поэтому, конечно, что нападающий должен быть наказан, потому что это просто что-то невероятно жестокое,

– считает подруга Антона.

Что говорит обвиняемый Александр Хилик?

Во время заседания суда подозреваемый также прокомментировал инцидент. По словам мужчины, его беременной жене стало плохо, поэтому он был вынужден ехать. Кроме того, к этому якобы призвали и свидетели происшествия.

Там было много людей. Это был Божий день, то есть это был светлый день. Там было очень тепло, была очень хорошая погода. И было возле нас, мне кажется, 4 – 5 человек, которые сказали, что они вызывают скорую,

– объясняет Хилик.



Подозреваемый в избиении велосипедиста / Фото прокуратуры

