Нещодавно мережу сколихнув інцидент із побиттям велосипедиста в Подільському районі Києва. Водій Mercedes Benz G-500 напав на 40-річного чоловіка через зауваження щодо паркування, а потім залишив його непритомного на узбіччі.

Про стан постраждалого розповіла його подруга Владислава, передає 24 Канал із посиланням на "Ми Україна". Вона вважає перше рішення суду у справі несправедливим.

Що вирішив суд у справі про побиття?

За даними поліції, порушник припаркувався на велосипедній смузі, чим заблокував рух власнику двоколісного транспорту. Після зауваження водій автомобіля побив чоловіка та відтягнув його непритомного на узбіччя.

У суботу, 4 жовтня, відбувся перший суд у справі. Окрім умисного тяжкого тілесного ушкодження, фігурантові винесли ще одну підозру – залишення постраждалого у небезпеці.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, нападником є 44-річний Олександр Хілик – обвинувачений у справі про закупівлю зимової форми для Київської ТрО на 25 мільйонів гривень.

Сторона обвинувачення просила застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак суд вирішив відпустити нападника на нічний домашній арешт.

Подруга постраждалого прийшла на засідання, аби прослідкувати за його ходом. Вона вважає рішення "несправедливим", оскільки через комендантську годину "ми всі на нічному домашньому арешті".

А людина, яка завдала таких важких травм, а після того ще й покинула людину просто помирати на узбіччі – вона має бути закрита і не спілкуватися з іншими людьми, бо ця людина небезпечна,

– наголосила Владислава.

У якому стані постраждалий велосипедист?

За словами подруги велосипедиста Антона, він не зможе працювати щонайменше пів року, а наслідки побиття – "на все життя".

Лікарі сказали, що вони не можуть поки давати прогнозів … але це дуже серйозні наслідки, навіть якщо розсмокчеться цей крововилив, усе одно може бути і епілепсія, і що завгодно,

– зазначила Владислава.

Вона також розповіла інші деталі. Зокрема, про особу нападника та інші подробиці друзі й рідні постраждалого дізналися лише після того, як поліція повідомила про затримання фігуранта. Тоді ж вони побачили відео інциденту.

Жінка переконує, що підозрюваний не виходив на зв'язок ні в публічному просторі, ні особисто, щоб перепросити чи надати якусь допомогу.

Коли ми побачили це відео з купою ударів по голові, ми були всі в шоці. І Антон це побачив. Він просто був шокований. І тому, звичайно, що нападник має бути покараний, тому що це просто щось неймовірно жорстоке,

– вважає подруга Антона.

Що каже обвинувачений Олександр Хілик?

Під час засідання суду підозрюваний також прокоментував інцидент. За словами чоловіка, його вагітній дружині стало погано, тож він був змушений їхати. Окрім того, до цього нібито закликали й свідки події.

Там було багато людей. Це був Божий день, тобто це був світлий день. Там було дуже тепло, була дуже гарна погода. І було біля нас, мені здається, 4 – 5 осіб, які сказали, що вони викликають швидку,

– пояснює Хілик.



Підозрюваний у побитті велосипедиста / Фото прокуратури

