Нападника затримали саме за підозрою в залишенні постраждалого. Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Дивіться також Мати вбитого на фунікулері підлітка вперше відреагувала на вирок вбивці
Як затримали чоловіка, який до напівсмерті побив велосипедиста на Подолі?
Правоохоронці знайшли в Білій Церкві чоловіка, який напав на велосипедиста в Києві після того, як постраждалий зробив зауваження щодо паркування авто на велодоріжці.
Розлючений водій тричі вдарив велосипедиста в обличчя, внаслідок чого той впав без свідомості. Нападник не надав допомогу чоловікові, переніс його на узбіччя та поїхав з місця.
Тепер, окрім того, що водія підозрюють у нападі з тяжкими тілесними ушкодженнями, його дії додатково кваліфікували як "залишення особи в небезпеці". За скоєне суд наразі призначив чоловіку нічний домашній арешт.
Варто зазначити! За подібний злочин суд може покарати на 8 років позбавлення волі. Щодо цього інциденту тривають слідчі дії. Підозрюваним є 44-річний підприємець з Київської області, який підозрюється в корупції під час закупівлі зимової форми для Київської територіальної оборони на 25 мільйонів гривень.
Що відомо про напад на велосипедиста на Подолі?
За словами очевидців, у Подільському районі Києва на вулиці Межигірській велосипедист звернувся до водія Mercedes, який припаркувався на велосмузі. Через це нападник серйозно травмував чоловіка та покинув його. 40-річного киянина госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки. Наразі його стан тяжкий.
У Києві затримали чоловіка за побиття велосипедиста / Фото поліції Києва та міської прокуратури
За допомогою відстеження напрямку руху автомобіля підозрюваного чоловіка вдалося затримати.
Ким є нападник?
Журналісти "Української Правди" звернулися до своїх джерел та з'ясували, що велосипедиста міг побити підприємець Олександр Хілик. Він вже має обвинувачення, однак воно пов'язане з корупцією під час закупівлі зимової форми для військових. У 2022 році його компанія "ГЛОБАЛ ХІЛ ІКС ГРУП" отримала 25 мільйонів гривень з бюджету, які було витрачено не за призначенням.
Слідство встановило, що Хілик постачав до однієї з військових частин форму, що відповідала технічним вимогам Міністерства оборони України. Тоді за неналежне виконання обов'язку підприємцю повідомили про підозру. Слідчий суддя встановив остаточний запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Розгляд цієї справи триває.
Ймовірний нападник на велосипедиста – підприємець Олександр Хілик / Фото з Фейсбуку
Останні кримінальні новини України
У Києві у вересні нетвереза водійка збила на пішохідному переході військову. Після скоєного вона втекла з місця події. 23-річну постраждалу забрали до лікарні, а кермувальницю швидко затримали.
У Дніпропетровській області подружжя судитимуть за жорстоке вбивство свого 4-річного сина. через те, що дитина без дозволу брла зі столу хліб та печиво, батьки кілька днів жорстоко її били. Удари хлопчик отримував навіть металевою трубою. Внаслідок побиття він загинув.