Нападника затримали саме за підозрою в залишенні постраждалого. Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Дивіться також Мати вбитого на фунікулері підлітка вперше відреагувала на вирок вбивці

Як затримали чоловіка, який до напівсмерті побив велосипедиста на Подолі?

Правоохоронці знайшли в Білій Церкві чоловіка, який напав на велосипедиста в Києві після того, як постраждалий зробив зауваження щодо паркування авто на велодоріжці.

Розлючений водій тричі вдарив велосипедиста в обличчя, внаслідок чого той впав без свідомості. Нападник не надав допомогу чоловікові, переніс його на узбіччя та поїхав з місця.

Тепер, окрім того, що водія підозрюють у нападі з тяжкими тілесними ушкодженнями, його дії додатково кваліфікували як "залишення особи в небезпеці". За скоєне суд наразі призначив чоловіку нічний домашній арешт.

Варто зазначити! За подібний злочин суд може покарати на 8 років позбавлення волі. Щодо цього інциденту тривають слідчі дії. Підозрюваним є 44-річний підприємець з Київської області, який підозрюється в корупції під час закупівлі зимової форми для Київської територіальної оборони на 25 мільйонів гривень.

Що відомо про напад на велосипедиста на Подолі?

За словами очевидців, у Подільському районі Києва на вулиці Межигірській велосипедист звернувся до водія Mercedes, який припаркувався на велосмузі. Через це нападник серйозно травмував чоловіка та покинув його. 40-річного киянина госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки. Наразі його стан тяжкий.

У Києві затримали чоловіка за побиття велосипедиста / Фото поліції Києва та міської прокуратури

За допомогою відстеження напрямку руху автомобіля підозрюваного чоловіка вдалося затримати.

Ким є нападник?

Журналісти "Української Правди" звернулися до своїх джерел та з'ясували, що велосипедиста міг побити підприємець Олександр Хілик. Він вже має обвинувачення, однак воно пов'язане з корупцією під час закупівлі зимової форми для військових. У 2022 році його компанія "ГЛОБАЛ ХІЛ ІКС ГРУП" отримала 25 мільйонів гривень з бюджету, які було витрачено не за призначенням.

Слідство встановило, що Хілик постачав до однієї з військових частин форму, що відповідала технічним вимогам Міністерства оборони України. Тоді за неналежне виконання обов'язку підприємцю повідомили про підозру. Слідчий суддя встановив остаточний запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Розгляд цієї справи триває.



Ймовірний нападник на велосипедиста – підприємець Олександр Хілик / Фото з Фейсбуку

Останні кримінальні новини України