Який запобіжний захід суд обрав порушнику?

У суботу, 4 жовтня, у Києві відбувся суд, на якому обрали запобіжний захід водію Mercedes Олександру Хілику, який жорстоко побив велосипедиста. Днями зловмиснику повідомили про нову підозру.

Обережно! Присутня сцена насилля. У суді показали кадри інциденту з камер спостереження: дивіться відео

Під час засідання підозрюваний розповів свою версію події. За його словами, велосипедист спровокував інцидент – останній щось тягнув з кишені та з лайкою звертався в сторону дружини підозрюваного. І він його вдарив.

Обережно! Нецензурна лексика. Також показали кадри, які зняла дружина підозрюваного: дивіться відео

Урешті суд обрав запобіжний захід водію у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

Що відомо про інцидент?