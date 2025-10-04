Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.
Дивіться також Побили й намалювали нацистські символи на обличчі: у Польщі підлітки з України напали на земляка
Який запобіжний захід суд обрав порушнику?
У суботу, 4 жовтня, у Києві відбувся суд, на якому обрали запобіжний захід водію Mercedes Олександру Хілику, який жорстоко побив велосипедиста. Днями зловмиснику повідомили про нову підозру.
Обережно! Присутня сцена насилля. У суді показали кадри інциденту з камер спостереження: дивіться відео
Під час засідання підозрюваний розповів свою версію події. За його словами, велосипедист спровокував інцидент – останній щось тягнув з кишені та з лайкою звертався в сторону дружини підозрюваного. І він його вдарив.
Обережно! Нецензурна лексика. Також показали кадри, які зняла дружина підозрюваного: дивіться відео
Урешті суд обрав запобіжний захід водію у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.
Що відомо про інцидент?
Нагадаємо, що 30 вересня у Києві водій Mercedes затриманий за побиття велосипедиста, залишив його без свідомості після конфлікту через паркування на велодоріжці.
4 жовтня суд у справі побиття велосипедиста в Києві відпустив підозрюваного на нічний домашній арешт.
За словами подруги велосипедиста Антона, він не зможе працювати щонайменше пів року, а наслідки побиття – "на все життя".