Жестокость и пытки были частью их жизни: что вспоминают местные в деоккупированном Изюме

Россияне за 6 месяцев создали в Изюме Харьковской области систему террора. Теперь город возвращается к жизни и готовится к зиме.

Об этом для 24 канала рассказал заместитель городского головы недавно освобожденного Изюма Владимир Мацокин.

К теме Осталось совсем немного: сколько населенных пунктов Харьковской области до сих пор под оккупацией России

"Люди вспоминают прежде всего то, что жестокость и пытки стали не просто исключением, а их жизнью. Это не были единичные явления. Это была система террора, которая 6 месяцев длилась на территории нашей общины", – сказал Мацокин.

Ценностью является возможность свободно передвигаться

По словам заммэра, бесчеловечные жестокие действия россиян были направлены против родных бойцов, служивших в ВСУ, активистов, участников АТО. Затем страдали и другие обычные люди. Он отметил, что задержать могли просто по обвинению, что ты наводишь на цели, либо не понравилось содержимое телефона, либо ты просто не понравился.

Это система устрашения, уничтожения, угнетения. Сегодня люди, даже когда они выходят на улицы среди разрушенного города, имеют основную ценность – свободу, возможность просто передвигаться, – рассказал Мацокин.

Сколько человек будут зимовать в Изюме

В настоящее время в Изюме идут процессы оценки и осмотра разрушенных помещений. Оккупанты уничтожили 85% многоэтажек, примерно 30% одноэтажных домов и 70% объектов социальной инфраструктуры.

Что касается критической инфраструктуры, то, как отметил заместитель мэра, в городе осталось всего 9 котельных и тепло подадут людям выборочно. Однако восстановление электричества и газоснабжения идет быстрыми темпами.

"Хотя свет есть не во всех домах, но это локальные случаи, связанные с погодными условиями и темпами разминирования. Иногда продвижение специалистов происходит на 100 метров в день", – объяснил Мацокин.

Заметьте Снаряды через каждые полметра: как проходит разминирование на деоккупированных территориях

Он рассказал, что когда началась полномасштабная война, в общине была 51 тысяча жителей. К моменту деоккупации было 13 тысяч, сейчас уже 21 тысяча.

"Государство предлагает жителям Изюма уехать в более безопасные районы, но только 28 человек написали заявления, что они хотят уехать", – добавил заммэра.

Обратите внимание – что происходит в деоккупированном Изюме: смотрите видео

Что происходит на деоккупированных территориях: последние новости