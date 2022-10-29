Жорстокість й катування були частиною їхнього життя: що згадують місцеві в деокупованому Ізюмі

Росіяни за 6 місяців створили в Ізюмі, що на Харківщині, систему терору. Наразі місто повертається до життя і готується до зими.

Про це для 24 каналу розповів заступник міського голови нещодавно звільненого Ізюма Володимир Мацокін.

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"Люди згадують перш за все те, що жорстокість і катування стали не просто винятком, а їхнім життям. Це не були поодинокі явища. Це була система терору, яка 6 місяців тривала на території нашої громади", – сказав Мацокін.

Цінністю є можливість вільно пересуватися

За словами заступника мера, нелюдські жорстокі дії росіян були направлені проти рідних бійців, які служили в ЗСУ, активістів, учасників АТО. Поте страждали й інші звичайні люди. Він зазначив, що затримати могли просто через звинувачення, що ти наводиш на цілі, або не сподобався вміст телефона, або ти просто не сподобався.

Це система залякування, нищення, пригнічення. Сьогодні люди, навіть коли вони виходять на вулиці серед зруйнованого міста, мають основну цінність – свободу, можливість просто пересуватися, – розповів Мацокін.

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Наразі в Ізюмі йдуть процеси оцінки й огляду зруйнованих приміщень. Окупанти знищили 85% багатоповерхівок, приблизно 30% одноповерхових будинків й 70% об'єктів соціальної інфраструктури.

Щодо критичної інфраструктури, то, як зазначив заступник мера, в місті залишилося лише 9 котелень і тепло подадуть людям вибірково. Проте відновлення електрики й газопостачання йде швидкими темпами.

"Хоча світло є не у всіх домівках, але це локальні випадки, пов'язані з погодними умовами й темпами розмінування. Іноді просування спеціалістів відбувається на 100 метрів у день", – пояснив Мацокін.

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Він розповів, що коли почалася повномасштабна війна, то в громаді була 51 тисяча мешканців. На момент деокупації було 13 тисяч, зараз вже 21 тисяча.

"Держава пропонує ізюмцям виїхати у безпечніші райони, але тільки 28 людей написали заяви, що вони хочуть виїхати", – додав заступник мера.

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