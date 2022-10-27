Він був начальником вибухотехнічного відділу Головного управління Нацполіції у Херсонській області. Без батька тепер залишилися його двоє неповнолітніх синів.

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Що відомо про трагедію

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич написав, що трагедія трапилася поблизу селища Білоусовки, недалеко від Великої Олександрівки. Чоловік підірвався на ворожій міні під час розмінування.

Ярослав Янушевич наголосив, що смерть чоловіка – справа рук підлих російських окупантів, які намагаються знищити якомога більше українців. Загарбники постійно мінують та обстрілюють українські території, наражаючи мирних жителів на небезпеку.

Голова ОВА зазначив, що Олександру Козюрі було всього 46 років. У нього залишилися дружина та 2 сини, віком 5 та 10 років.

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Українці гинуть від ворожих мін: нещодавні трагедії

26 жовтня на звільненій території Харківщини службовий автомобіль ДСНС підірвався на міні. Водій наїхав на протитанкову міну поблизу Ізюма.

Унаслідок трагедії загинув луганський піротехнік, ще до 10 людей отримали поранення. Сергій Гайдай прокоментував випадок і сказав, що, на жаль, на розмінування територій нам знадобляться роки.

Крім того, на початку жовтня 4 грибників на Чернігівщині також підірвалися на міні. Вони проігнорували заборону місцевої влади щодо відвідування лісів. Усі 4 людей загинули.

Ще один нещасний випадок трапився в Бакалії. Карета швидкої допомоги наїхала на російську міну, коли поспішала на виклик. Автомобіль повністю згорів, а водій – загинув на місті.

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