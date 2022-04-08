Изнасиловали 16-летнюю девушку и 78-летнюю бабушку: оккупанты устроили зверства на Херсонщине

После освобождения части Херсонщины разоблачились новые случаи зверства россиян. В одном из населенных пунктов изнасиловали 16-летнюю девушку и 78-летнюю бабушку.

Когда оккупанты совершали это ужасное преступление, несовершеннолетняя девушка была беременна. Об этом событии 7 апреля рассказал глава Военно-гражданской администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

В этот день Россияне в упор расстреляли лодку с людьми на Каховском водохранилище

"То, чему не будет прощения"

По словам чиновника, чем больше территорий наши военные освобождают, тем больше страшных историй разоблачается.

Изнасилование беременной девушки и бабушки в одном из сел Ингулецкого направления. Это то, чему никогда не будет прощения,

– сказал Вилкул.

Он подчеркнул, что мы на своей земле и не сможем просить врагу ни одну смерть и ни одну слезинку. А такие преступления – Гаагский трибунал.

Обращение Александра Вилкула за 7 апреля: смотрите видео

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