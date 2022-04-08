Зґвалтували 16-річну дівчину та 78-річну бабусю: окупанти влаштували звірства на Херсонщині

8 квітня 2022 , 03:07
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Джерело:

фейсбук Олександра Вілкула

Після звільнення частини Херсонщини викрилися нові випадки звірства росіян. В одному з населених пунктів зґвалтували 16-річну дівчину та 78-річну бабусю.

Коли окупанти коїли це жахливий злочин, неповнолітня дівчина була вагітною. Про цю подію 7 квітня розповів голова Військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

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"Те, чому не буде вибачення"

За словами посадовця, чим більше територій наші військові звільняють, тим більше страшних історій викривається. 

Зґвалтування вагітної дівчини та бабусі в одному із сіль Інгулецького напрямку. Це те, чому ніколи не буде вибачення,
– сказав Вілкул. 

Він наголосив, що ми на своїй землі та не зможемо просити ворогу жодну смерть та жодну сльозинку. А такі злочини – Гаазький трибунал. 

Звернення Олександра Вілкула за 7 квітня: дивіться відео 

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Автор: Олександр Марчак