Изнасиловали 8-летнюю девочку: оккупанты снова рассказали о страшных зверствах в Украине

Российские оккупанты на Украине иногда прибегают к столь ужасным преступлениям, что вызывают отвращение даже у тех, кто с ними служит.

Украинские разведчики опубликовали очередной перехват разговора кафиров. На этот раз между собой общались не российские захватчики, а воюющие на их стороне из оккупированной Украины – воины так называемой "ДНР".

Для участия в войне: оккупанты освобождают заключенных убийц и отправляют их на Донбасс

Один из них решил пожаловаться на разгул преступности, царящий в рядах оккупантов. При этом это носит столь массовый характер, что в дело приходится вмешиваться российскому ФСБ. В качестве примера он даже историю с "125 полком", чьи отбросы обвиняются в изнасиловании 8-летней девочки.

В общей сложности российские спецслужбы завеи на этот "полк" около 300 уголовных дел.

Этот же "полк" отличился и мародерством, когда его "представители" "отжали" заправку, по которой продавали топливо. Теперь проблемы из-за этого у командира полка, командиров батальонов и заместителей командиров батальонов оккупационных войск.

Жалобы из-за ротации

Но больше обоих собеседников беспокоит то, что их никто не будет менять на передовой. Ему так откровенно и сказали. И заявили, что никакой ротации не будет до тех пор, пока вся Донецкая область не будет под оккупацией. Хотя они нигде пока не наступают.

Интересно в конце то, что этот "воина" возмущается из-за того, почему он участвует в российской спецоперации, ведь он не является россиянином.

Какова ситуация на Донбассе

Только за 22 мая на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены шесть танков, десять единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны по указанным направлениям сбили один БпЛА типа "Орлан-10" и вражеский самолет Су-25.

Во время боев 22 мая враг потерял 150 человек убитыми. Всего за время войны количество ликвидированных кафиров - около 29200 человек.

Также украинские военные уничтожили 1293 танка, 3166 бронированных машин и 604 артиллерийские системы.

Разговор двух оккупантов о преступлениях