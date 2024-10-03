Совсем недавно появилась информация, что российского "героя СВО" задержали за изнасилование 11-летнего ребенка. Однако россиянина не посадили за содеянное.

Причиной послужило то, что у него есть действующий контракт с армией страны-агрессора. Об этом пишут в телеграмм-канале "Оперативный ВСУ".

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Не посадили, потому что имеет действующий контракт с российской армией

В России православный блогер и вояка войны против Украины изнасиловал 11-летнюю девочку. Стало известно, что в Петербурге суд оставил на свободе этого "героя СВО" на период действия его контракта.

В частности, Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части для православного блогера и участника войны против Украины Клауда Роммеля, о чем сообщает объединенная пресс-служба Петербургских судов.

Согласно данным следствия, злоумышленник с сентября 2022 года по февраль 2024 года "систематически совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки в квартире, куда она приходила заниматься к фигуранту по школьным предметам, а в дальнейшем жила в квартире вместе со своей матерью".